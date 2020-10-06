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Aktüel GÜNCELLEME - Adana merkezli 16 ilde fuhuş operasyonu: 56 gözaltı
Aktüel

GÜNCELLEME - Adana merkezli 16 ilde fuhuş operasyonu: 56 gözaltı

GÖZALTI SAYISI VE DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-06 10:27:13 -
GÜNCELLEME - Adana merkezli 16 ilde fuhuş operasyonu: 56 gözaltı

ADANA (AA) - Adana merkezli 16 ilde polis ekiplerince, fuhuş yapan ve fuhşa yer temin ettiği ileri sürülen 56 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yaptırdığı ve fuhuş için yer temin ettiği öne sürülen kişilere yönelik 6 ay önce çalışma başlattı.

Ekip, yürüttüğü teknik ve fiziki takip çalışmaları kapsamınında 74 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için Adana merkezli Antalya, Mersin, Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep, Konya, Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Kars, Denizli, Burdur, Şırnak ve Edirne'de 80 adrese 500 polisle şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, zanlılardan 56'sı gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde uyuşturucu hap, Hint keneviri, esrar ve silah ele geçirdi.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 18 zanlının yakalanmasına çalışılıyor.

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