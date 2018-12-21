Güncel Metin2 Pvp Serverler Bilgi ve Tanıtımları

Her anından doyasıya keyif alabileceğiniz zamanlar yaşamak istiyorsanız, mutlaka oyun deneyimini keyifli bir şekilde yaşayabileceğiniz doğru alanları bulmanız büyük önem taşıyor.

Kendiniz için en ideal alanı bulduğunuzda her dakikasından doyasıya keyif alacağınız bir oyun tecrübesi yaşamanız kaçınılmaz olacaktır. Evinizde oturduğunuz yerde eşsiz bir oyun oynama keyfini keşfederken oyun oynarken aynı zamanda kaliteli bir zaman geçirmeniz de mümkün hale gelecektir.

Metin2 Nedir?

Metin2 oyunu çok sayıda oyuncunun internet üzerinden oynayabilme imkanı elde ettiği stratejik bir oyun olma özelliği taşır. Oyundaki hedef daha iyi bir karakter yaratmak amacıyla mücadele verip karşınıza çıkacak olan canavarları öldürerek onlardan düşen malzemeleri bir araya getirmek ve bu sayede seni silahlar meydana getirip karakterinizi çok daha güçlü bir hale getirmektir. Oyunda öldürülen canavarlardan düşen malzeme ve eşyalarla yapılan silahların ulaşabileceği maksimum seviye +9'dur. Bir zırh ve ya silah +9 seviyesine ulaşmış ise maksimum seviyede demektir.

Metin2 Tarihi Zaman İçinde Neler Değişti?

YMİR oyun firması Metin adı ile basit grafikler ve kısıtlı imkanlar ile başladığı yolculuğa oyunun ilgi görmesi sayesinde Metin2 adını alarak ve büyük geliştirmeler yaparak zaman içinde Alman Oyun yapım ve pazarlama şirketi Gameforge ile anlaşarak devam etti.Metin2 olarak aldığı isim güncellemesi ve oyunu bir çok alanda geliştirerek Dünyada ve Avrupada bir çok mmoprg ödülü almayı başardı.Fakat ymir firmasının ilgisiz davranışları ve geliştirme anlamında çok isteksiz davranması Gameforge’yi tüm haklarını satın almaya itti yakın geçmişte Gameforge Metin2 hemen hemen tüm haklarını satın aldı.Bu geçen ilgisiz zamanda bireysel pvp serverler girişimcileri oyunna kendi çaplarında birçok özellik kazandı aslına bakarsanız Metin2’ye bir çok anlamda pvp serverler yatırımcıları katkı sağladı ve bu katkılar metin2’yede ilham kaynağı oldu.Özetlersek ilk başlarda metin2 ninja karakterinde erkek karakter olmaması gibi garipliklere imza atan oyun Gameforge’ye tüm geliştirme ve güncelleme haklarını alması ile birlikte oyuna Lycan karakteri eklendi ardından Meley,Zodyak,Simya gibi bir çok yenilikleri kazandırdı bu sayede Metin2 bitti denirken tekrar canlanmayı yeni kitlelere hitap etmeyi başarmış oldu.

Dolu Dizgin Keyifli Bir Oyun Deneyimi

Metin2 online strateji oyunları ile kullanıcılarına maksimum düzeyde oyun oynamanın hazzını yaşama olanağını elde etmeniz son derece kolay olmaktadır.

Sorunsuz ve kesintisiz bir oyun zevkini doyasıya yaşayabileceğiniz Metin2 pvp serverlerhakkında bilmeniz gereken en önemli detay sizin beklentilerinizi en iyi şekilde karşılayacak nitelikte olan bir server seçmek olacaktır. Seçeceğiniz serverler ile en iyi alanlarda oyun oynarken keyifli zaman geçirebilir ve strateji kurmanın hazzını dibine kadar yaşayabilirsiniz.

Oyun Oynamanın Strateji ve Keyfe Dönüştüğü Adres

Metin2 Pvp Serverler'de oyun oynarken yalnızca bir oyun oynamanın çok daha ötesinde bir hazzı keşfedersiniz. Keyifli anların tadını doyasıya yaşayacağınız oyunu oynamaya başlamak için doğru metin2 pvp server tercihini yaparak çok daha kaliteli ve iyi alanlarda oyun oynamaya başlamanın ayrıcalıklı zevkini kolaylıkla tecrübe etme imkanı elde edebilirsiniz.

Metin2 Pvp Serverler İle Stratejinizi Konuşturun

2004 yılından günümüze kadar en çok beğeni toplayarak oynanan oyunlardan biri olarak öne çıkan Metin2 pvp serverler'i sayesinde oyun tutkunlarının kendi sahip oldukları portları vasıtasıyla dünyalar kurarak arkadaşları ile birlikte keyifli bir oyun tecrübesi yaşama imkanına sahip oluyor.

Metin2 Pvp Serverlarda oyuna başlarken her zaman "Level 1" ile oyun startı verilir. Bu oyunda doğru bir strateji ve taktik uygulamanız halinde 120 levelde oyun sonlanır. Güncel Metin2 pvp serverler listesi için www.pvpserverler.com.tr. Detaylı bilgi ve metin2 geliştiricilerinin ağzından anlatım için www.forummetin2.com adreslerini tercih edebilirsiniz.