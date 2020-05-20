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Gümüşhane'de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-05-20 10:37:17 -
Gümüşhane'de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Torul ilçe merkezinde dün gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle Onur Çubukçu ve Murat Vamin ile bir grup arasında kavga çıktı.

Kavganın ardından grup, bir yakınları olan S.Ö. ile buluşarak Çubukçu ve Vamin'i buldu.

S.Ö, içinde Çubukçu ve Vamin'in bulunduğu otomobile tabancayla ateş açtı.

Mermilerin isabet ettiği Çubukçu olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan Vamin ise 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan Vamin, Trabzon'da özel bir hastaneye sevk edildi.

S.Ö. ve olaya karıştığı belirlenen 3 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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