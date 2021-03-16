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Gündem Gümüşhane'de feci kaza! Yaralılar var
Gündem

Gümüşhane'de feci kaza! Yaralılar var

Gümüşhane'de üç aracın karıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Kazada 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 17:27:00 -
Gümüşhane'de feci kaza! Yaralılar var

Gümüşhane'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kelkit-Köse kara yolunun Karaçayır Mahallesi yakınlarında, Osman Çakır'ın (72) kullandığı 69 AAC 296 plakalı hafif ticari araç, önünde seyreden Celal Kılıç yönetimindeki 29 DG 446 plakalı traktörü solladığı sırada karşı yönden gelen Onur Türk (26) idaresindeki 34 SG 2475 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçların traktöre de çarptığı kazada, otomobil sürücüsü Türk, hafif ticari aracın sürücüsü Çakır ile yolcular Naci, Lütfü, Burhani ve Emrah Altınay yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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