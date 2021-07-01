Gümüşhane Belediyesi, mülkiyetindeki dükkanları satışa çıkardı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre ihaleye 14.07.2021 tarihinde Çarşamba günü saat 15.10’da Belediye Meclis Salonunda başlanacak. Bu kapsamda 48 m2 dükkan 517 bin, 44 m2 dükkan 471.500 TL, 60 m2 dükkan 520 bin ve 38 m2 dükkan da 612 bin TL’den satışa sunulacak.

İhaleye katılmak isteyenler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesine uygun olarak hazırladıkları tekliflerini 14.07.2021 Çarşamba günü saat 15.00’e kadar Gümüşhane Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İhale Birimine teslim edecekler. Faks ve internetle yapılacak müracaatlar ise kabul edilmeyecek.

21 ADET İŞ YERİ DE İHALEYE ÇIKTI

Öte yandan; yine mülkiyeti Gümüşhane Belediyesine ait olan; Bağlarbaşı Mahallesi Sanayi Sitesi Sk. 248 ada 250 parsel üzerinde H-Blok 99/5 ve I-Blok 99/6 Numaralı 21 Adet İş Yerleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince yapılacak “Açık Teklif Usulü” ihale ile satılacak. İhale kapsamında 70 m2’lik dükkanda 361 bin TL’den açık artırma ile satılacak. İhaleler 12.07.2021 tarih ve saat 14:10’da Belediye Meclis Salonu’nda yapılacak. Konuyla ilgili Basın İlan Kurumu’nun “https://www.ilan.gov.tr/ilan/812158” internet adresinden bilgi alınabilir.

TİCARİ TAKSİ HATLARI DA SATIŞA ÇIKTI

Bu arada; yine Gümüşhane Belediyesi’ne ait olan 12 adet ticari taksi hattı da ihale ile 13.07.2021 tarih ve saat 15:10’da Gümüşhane Belediye Meclis Salonu’nda satışa çıkarılacak. Konuyla ilgili Basın ilan Kurumu’nun “https://www.ilan.gov.tr/ilan/812162” internet adresinden bilgi alınabilir.

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