Ekonomi Gümüş yılın son gününde sert geriledi
Ekonomi

Gümüş yılın son gününde sert geriledi

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Gümüş yılın son gününde sert geriledi

2025’in son gününde gümüş yaklaşık yüzde 6,5 değer kaybederek gündeme oturdu.

Uzmanlar, bu gerilemede CME’nin değerli metallerde vadeli işlem sözleşmeleri için teminat gerekliliklerini artırma kararının etkili olduğuna dikkat çekiyor.

Buna rağmen, yaşanan düşüş gümüşü ay boyunca tırmandığı seviyelerden henüz sert biçimde aşağı çekmiş değil. Piyasalar, gümüşün yeni yılda 70–80 dolar aralığının kalıcı bir fiyat bandı olup olmayacağını bekliyor.

Diğer metaller de sert düştü

Paladyum fiyatında geri çekilme yüzde 8'e ulaşırken, platin yüzde 9,7 düşüş yaşadı.

