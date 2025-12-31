  • İSTANBUL
Gündem Bilal Erdoğan'dan 1 Ocak çağrısı
Gündem

Bilal Erdoğan'dan 1 Ocak çağrısı

Seyfullah Maden
Giriş Tarihi:

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde yapılacak Gazze yürüyüşüne herkesi davet etti.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek Filistin'e destek yürüyüşüne ilişkin çağrıda bulundu.

7'den 70'e bütün vatandaşları Galata Köprüsü'ne davet eden Bilal Erdoğan, "İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım, 3'üncü yılına giriyor ve iki yıldır olduğu gibi 1 Ocak sabahı yine Galata Köprüsü'nde bu zülme karşı duruşumuzu göstermek için bir araya geliyoruz. Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz ve unutturmuyoruz. Çünkü her ne kadar bir ateşkesten bahsedilse de bu ateşkesin sahada uygulanmadığını biliyoruz. İsrail'in sorumsuzca davranarak istediği zaman, istediği kadar insan öldürebilğini, operasyonlar yapabildiğini bir yandan da insani yardımların hala girmesi gerektiği kadar Gazze'ye girmediğini biliyoruz. Öte taraftan Batı Şeria'da sivil yerleşimcilerin Filistin'lilere saldırılarının tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar yükseldiğini biliyoruz. Onun için 1 Ocak sabahı, 08.30'da şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek için yine Galata Köprüsü'ne 7'den 70'e bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.

Abdullah

3 ayda bir toplanıp dağılıyorsunuz. İsrail ne duyuyor ne görüyor. Olan Gazzeye oluyor, yardım edecek olan adamın da gazı alınıyor.
