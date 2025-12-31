  • İSTANBUL
Tarih 31 Aralık 1918: Abdülaziz Bey'in vefatı (Devlet Adamı, Hattat)
Onlar; ülkemizde ve dünyada yaşadıkları dönemlere çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurup iz bırakıp gittiler. Bugün; Devlet Adamı, Hattat Abdülaziz Bey'i hayırla yâd ediyoruz.

7 Kasım 1850’de İstanbul’da doğdu. Babası Umûr-ı Mülkiyye Nâzırı Pertev Mehmed Said Paşa’nın oğlu Ahmed Celâleddin’dir. Sıbyan mektebinden sonra özel hocalardan Arapça ve Fransızca öğrenen Abdülaziz Bey, memuriyet hayatına 1868’de Bâbıâli’de Ahkâm-ı Adliyye Riyâseti Mektûbî Kalemi’nde başladı. Ardından Sadâret Mektûbî Kalemi’nde mülâzemete ve Mühimme Odası’nda hulefâlığa getirildi (Ekim 1869).



Seçimlerden sonra yine Şûrâ-yı Devlet kalemine döndü. Bu arada yeniden kurulan Sicill-i Ahvâl Komisyonu Hey’et-i Tahrîriyye-i Muvakkatesi’nde çalıştı. Kısa süren istifasının ardından Evkāf-ı Hümâyun Nezâreti’nin imamlık, hatiplik ve müezzinlik gibi vazifeleri düzenleyen Cihat İdaresi’ne geçti (14 Mayıs 1880) ve Ma‘rûzât-ı Mühimme Kitâbeti’nde yaklaşık yirmi yıl görev yaptı.


                         Üsküdar Selimiye Dergâhı hazîresi

Emekliye ayrıldıktan bir süre sonra 31 Aralık 1918 tarihinde vefat etti, Üsküdar’da Selimiye Dergâhı hazîresinde bulunan babasının kabrine defnedildi. Abdülaziz Bey, padişahlardan Abdülmecid, Abdülaziz, V. Murad, II. Abdülhamid ve V. Mehmed Reşad dönemlerini görmüştür.

