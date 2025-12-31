Yıllarca kaderine terk edilmişti! Yeniden ayağa kalktı

Edirne’de Osmanlı döneminden günümüze ulaşan Gazi Mihal Hamamı, yıllar süren ihmalin ardından yeniden ayağa kaldırılıyor.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Gazi Mihal Hamamı'nın Gazi Mihal ve Seferşah köprüleri ile Sultan II. Beyazıt Külliyesi'ne uzanan, Osmanlı döneminde kentin önemli geçiş akslarından birinin parçası olduğunu söyledi.

Hamamın üzerinden yol geçiyordu

Bu hattın Bulgaristan'dan Edirne'ye girişte de kentin vitrini konumunda bulunduğunu belirten Sezer "Yapı uzun yıllar yıkık durumdaydı ve hamamın üzerinden yol geçiyordu. Restorasyon çalışmaları büyük bir titizlikle tamamlanmak üzere. Mimari açıdan da diğer hamamlardan ayrılan, oldukça ikonik bir yapıdan söz ediyoruz. İç mekan çalışmaları tamamlandı. Ocak ayı sonu itibarıyla ikinci etap çalışmalarına başlayacağız." dedi.

İkinci etapta hamama fonksiyon kazandırılmasının hedeflendiğini aktaran Sezer, yapının hangi amaçla kullanılacağına ilişkin değerlendirmelerin sürdüğünü dile getirdi.

Hamamın koku müzesi olarak değerlendirilmesi yönünde yerel bir firmayla görüşmeler yapıldığını ancak bu konuda ilerleme sağlanamadığını ifade eden Sezer, alternatif olarak otantik bir gastronomi merkezi seçeneğinin de masada olduğunu söyledi.

“Burayı turizm güzergahı haline getireceğiz”

Hamamın tamamlanmasıyla devamında sürdürülecek projeyle yeni bir turizm rotası da oluşacağına işaret eden Sezer, şöyle devam etti:

"Bahçesinde sekiyle beraber güzel bir peyzaj yapacağız onu da Gazimihal Köprüsü'ne bağlayacağız. Bu aksın tamamını bir ziyaretçi ve turizm güzergahı haline getireceğiz. Seferşah Köprüsü'nün bulunduğu alanda da bir ok meydanı yapmayı planlıyoruz. Bunların hepsini ilkbaharda bitireceğiz.

Halen gönlüm koku müzesi olması yönünde ama o konuda ilerleyemezsek otantik bir gastronomi alanı olacak. İçeride Osmanlı dönemi kahvelerin ve yemeklerin sunulduğu, geleneksel kıyafetlerle hizmet verilen bir mekan olması da seçeneklerimiz arasında. "

Sezer, restore edilen binalara fonksiyon kazandırmanın önemli olduğunu, çevre düzenlemesiyle yapının çok güzel ve uğrak bir yer olacağını kaydetti.

Gazi Mihal Hamamı önemi nedir?

Tunca Nehri kıyısında yer alan Gazi Mihal Hamamı, Osmanlı’nın kuruluş döneminde önemli hizmetlerde bulunan akıncı ailesi Mihaloğulları’ndan Gazi Mihal Bey tarafından 1422 yılında inşa ettirildi.

Kesme taş ve tuğla malzemeden yapılan hamamın duvarları büyük ölçüde orijinal dokusunu koruyor.

Gazi Mihal Bey Camisi ve İmaret Köprüsü ile birlikte külliye yapısı içinde yer alan hamam, Rusların 1829’da Edirne'yi işgalinin ardından tamamen kapatılmıştı.