İSLAM 31 Aralık 2025: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

31 Aralık 2025: Günün Âyet ve Hadisi

31 Aralık 2025: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü, Günün Fotoğrafını istifadelerinize sunuyoruz... (31.12.2025)

VAHYİN DİLİNDEN



(٤٦) كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُٓوا اِلَّا عَشِيَّةً اَوْ ضُحٰيهَا

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

(46) Kıyamet gününü gördüklerinde (dünyada) sadece bir akşam vakti veya onun kuşluğu kadar kaldıklarını sanırlar.

(Naziât Suresi, 79/46)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

Sûrenin bu son âyetinde şu iki gerçeğe dikkat çekilmektedir:

a) İnsanlar, ikinci hayata döndüklerinde ebedî olan âhirete göre geçici olan dünya hayatının ne kadar kısa olduğunu anlayacaklardır.

b) Psikolojik olarak insana geçmiş daima kısa bir zamanmış gibi gelir; çünkü geçmiş artık olmuş bitmiştir. İnsan için geçmişten daha önemlisi, henüz bir imkân olan ve farklı durumlara açık bulunan, bu yönüyle de daima önemli ve ilginç görülen, hatta kaygı uyandıran gelecektir.

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 551

 
ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem) 

"Kim bir kavme benzemeye çalışırsa, o da onlardandır."

Kaynak: Ebû Dâvud, Libâs, 4/4031

GÜNÜN SÖZÜ:




GÜNÜN FOTOĞRAFI: 

1
