Yaşam Yeni yıl, soğuk ve yağışlı hava ile geliyor
Yaşam

Yeni yıl, soğuk ve yağışlı hava ile geliyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yeni yıl, soğuk ve yağışlı hava ile geliyor

2026 yılı, yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava ile birlikte geliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sosyal medyadan bilgilendirmede bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, 2025’in son günü ve 2026’nın ilk gününde, ülke genelinde soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağı bildirildi.

Bakanlık açıklamasına göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün verilerine göre 2025’in son günü ile yeni yılın ilk günü Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili olacak.

İÇ KESİMLERDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Yağışların Akdeniz ve Ege Bölgesi kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, Karadeniz kıyılarında karla karışık yağmur, iç kesimlerde ise kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

