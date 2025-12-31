Almanya Başbakanı Merz sonunda anladı! ABD ile Avrupa arasındaki ortaklık değişti

  • İSTANBUL
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD ile Avrupa arasındaki güvenlik ve ortaklık anlayışının değiştiğini belirterek, Avrupa’nın kendi çıkarlarını daha güçlü savunması gerektiğini söyledi. Merz, “Caydırıcılık gücümüzü artırmalıyız” dedi. Merz ilk kez bu kadar net şekilde ayrılığı ortaya koydu.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD ile Avrupa arasındaki ortaklığın değiştiğini ve bunun kendi çıkarlarını daha güçlü savunmaları gerektiği anlamına geldiğini belirterek, "Caydırıcılık gücümüzü artırmalıyız." ifadelerini kullandı.

Başbakan Merz, yeni yıl dolayısıyla bir videolu mesaj yayımladı.

Merz, mesajında "Uzun süredir güvenliğimizin güvenilir garantörü olan Amerika Birleşik Devletleri ile olan ortaklığımız da değişiyor. Biz Avrupalılar için bu, çıkarlarımızı kendi gücümüzle daha da güçlü bir şekilde savunmamız ve korumamız gerektiği anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'da korkunç bir savaşın sürdüğünü aktaran Merz, "Bu savaş, özgürlüğümüzü ve güvenliğimizi de doğrudan tehdit ediyor. Ekonomimiz, gerekli reformlar, yüksek maliyetler ve küresel ticaret çatışmaları nedeniyle baskı altında. Ayrıca, yeni teknolojiler çalışma hayatımızı ve birlikte yaşamımızı kökten değiştiriyor." açıklamasını yaptı.

Merz, Rusya-Ukrayna savaşının kendilerini de doğrudan ilgilendirdiğini belirterek, "Çünkü giderek daha net bir şekilde görüyoruz ki Rusya'nın saldırısı, tüm Avrupa'ya yönelik bir planın parçasıydı ve halen de öyle. Almanya da her gün sabotaj, casusluk ve siber saldırılara maruz kalıyor." ifadelerini kullandı.

Dünya ekonomisinde korumacılığın geri döndüğünü vurgulayan Merz, şunları kaydetti:

"Ham maddelere olan stratejik bağımlılığımız, giderek çıkarlarımıza aykırı bir siyasi baskı aracı olarak kullanılıyor. Bu jeopolitik dönüşümler refahımızı büyük ölçüde etkiliyor ve bunu ihracatçı bir ülke olarak özellikle hissediyoruz. Bu durumda, ekonomimizin yaratıcılığına ve üretkenliğine ihtiyacımız var. Ancak iç reformların gecikmesi, şirketlerimizin potansiyelini felce uğratıyor. Uluslararası rekabette ayakta kalmak onlar için giderek zorlaşıyor."

Merz, Alman toplumunun yaşlandığını ve bunun sosyal zorlukları da beraberinde getirdiğini aktardı.

Her zorluğun üstesinden gelmenin kendi ellerinde olduğunu ve büyük güçlerin oyun topu olmadıklarını vurgulayan Merz, "Caydırıcılık gücümüzü artırmalıyız. Savunmak zorunda kalmamak için savunma gücümüzü artırmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Merz, Almanya ve Avrupa'da düzensiz göçü tutarlı bir şekilde azaltmak için önemli kararlar aldıklarını hatırlatarak, "Ülkemize kimin gireceğine ve kimin ülkemizi terk etmek zorunda kalacağına yeniden kendimiz karar veriyoruz. Yasal ve düzenli göç için yeni teşvikler yarattık ve aynı zamanda yasadışı ve düzensiz göç için rotaları kapattık. Bizim için insanlık ve düzen madalyonun iki yüzüdür." ifadelerini kullandı.

