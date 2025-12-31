Edirne'de su krizi: 10 günlük kesinti mahalleliyi sokağa döktü!

Edirne'de dondurucu kış şartlarına rağmen 10 gündür devam eden su kesintisi hayatı durma noktasına getirdi. Yıldırım Beyazıt Mahallesi sakinleri, su ihtiyaçlarını gidermek için mahalle meydanındaki çeşme önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

"BEBEKLER EVLERDE DONDU"

Mağduriyetlerini dile getiren vatandaşlar, özellikle bebeklerin ve yaşlıların sağlığının risk altında olduğunu vurguladı. Mahalle sakini Mehmet Türkmenler, "Çocuklara içirecek su bulamıyoruz. Vergimizi ödüyoruz ama hizmet alamıyoruz" diyerek tepkisini gösterdi. Altyapı yetersizliğinden dert yanan Celal Selece ise, "Ziyan bir şekilde hayat sürüyoruz, Edirne olarak batıyoruz" ifadelerini kullandı.

BELEDİYEYE ÇÖZÜM ÇAĞRISI

Vatandaşlar, durumu defalarca belediyeye iletmelerine rağmen herhangi bir çalışma başlatılmadığını iddia etti. Kışın ortasında bidon ve damacanalarla su taşımak zorunda kalan mahalleli, CHP'li Edirne Belediyesi'nden acil çözüm bekliyor. Halk sağlığının tehdit altında olduğunu belirten sakinler, sular gelene kadar eylemlerine devam edeceklerini duyurdu.