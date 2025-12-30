Mansur’un 3 tane hizmetini say: İP’li ismin cevabı tam evlere şenlik

İP Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun ile Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan arasında Ankara’da yürütülen belediye hizmetleri üzerinden dikkat çeken bir tartışma yaşandı.

Bir program sırasında konuşan Hakan Şeref Olgun, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Ankara’ya “büyük hizmetler yaptığını” savunarak, Yavaş’ın son seçimlerde yüzde 60 oy aldığını ifade etti.

“SAY” DEDİ SAYAMADI

Bunun üzerine Sinan Burhan, Olgun’a doğrudan “Madem büyük hizmetler yapıldı, Ankara’ya kazandırılan üç somut hizmeti sayar mısınız?” sorusunu yöneltti. Tartışmanın bu bölümünde Olgun’un somut projeler sıralamakta zorlandığı görüldü.

Olgun’un, “Ankara’yı stresten kurtardı” ifadesini kullanması üzerine Burhan, bugün Ankara’da trafik, su ve yaşam stresi daha da arttı. Burhan, “En büyük proje ‘stresten kurtarmak’ olarak açıklanıyorsa bu, ortada somut bir proje olmadığını kabul etmektir.” dedi.

Tartışma sırasında Olgun’un yeni bir proje örneği vermemesi dikkat çekerken, program sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.