Mansur’un 3 tane hizmetini say: İP’li ismin cevabı tam evlere şenlik

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bir televizyon programına katılan İP Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Ongun, Gazeteci Sinan Burhan’ın “Mansur Yavaş’ın 3 tane hizmetini söyler misin” sorusuna cevap veremeyerek ‘Ankara’yı stresten kurtardı” dedi.

İP Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun ile Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan arasında Ankara’da yürütülen belediye hizmetleri üzerinden dikkat çeken bir tartışma yaşandı.

Bir program sırasında konuşan Hakan Şeref Olgun, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Ankara’ya “büyük hizmetler yaptığını” savunarak, Yavaş’ın son seçimlerde yüzde 60 oy aldığını ifade etti.

“SAY” DEDİ SAYAMADI

Bunun üzerine Sinan Burhan, Olgun’a doğrudan “Madem büyük hizmetler yapıldı, Ankara’ya kazandırılan üç somut hizmeti sayar mısınız?” sorusunu yöneltti. Tartışmanın bu bölümünde Olgun’un somut projeler sıralamakta zorlandığı görüldü.

Olgun’un, “Ankara’yı stresten kurtardı” ifadesini kullanması üzerine Burhan, bugün Ankara’da trafik, su ve yaşam stresi daha da arttı. Burhan, “En büyük proje ‘stresten kurtarmak’ olarak açıklanıyorsa bu, ortada somut bir proje olmadığını kabul etmektir.” dedi.

Tartışma sırasında Olgun’un yeni bir proje örneği vermemesi dikkat çekerken, program sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

kardeş

Bu adam yüzünden yavaş yavaş Ankarayı terk etme zamanı yaklaşıyor.Ona göre planlar yapmaya başlamak lazım.İki sene dayanmaz trafikte geçirilen zaman sıralamasında dünya liderliğini açık ara alırız.Susuzluktada Tahran gibi Ankarayı taşımayı tartışmaya başlarız.
