Deniz Zeyrek'in deprem konutları sözleri tepki çekti! İmamoğlu halkın parasıyla balık keyfi yaparken milyonları götürürken ses yok...

Zeyrek’in bu sert çıkışına karşılık sosyal medyada ve çeşitli platformlarda vatandaşlar şu soruları yöneltiyor: "Bizim paramızla Ekrem İmamoğlu ile kaz keyfi yapanlara neden sesiniz çıkmıyor?" 450 bin konutluk devasa bir projeyi ve emeği küçümseyen bu tavır, samimiyetten uzak bulunuyor.

Hatırlatmakta fayda var; 1999 depreminin ardından yıkılan evlerin enkazı yıllarca kaldırılamamış, halk mağdur edilmişti. O dönemde de "halkın parası" vardı ancak ortada ne bir inşaat ne de bir çözüm iradesi mevcuttu. 1999 depreminde yıkılan evleri ancak 2002 sonrası göreve gelen Recep Tayyip Erdoğan yönetimi, 2003 yılında hızla bitirip hak sahiplerine teslim edebildi. O günlerde "halkın parası" neden işe yaramadı da konutlar bitirilemedi?

Deprem gibi hayati bir meselede, devletin yatırımlarını "zaten yapmalıydı" diyerek küçümsemek, yapılan dev hizmetleri görmezden gelmektir. Halkın parasını hizmete dönüştüren iradeyle, reklam bütçelerine veya keyfi harcamalara ayıranlar arasındaki farkı milletimiz çok iyi bilmektedir.