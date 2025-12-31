Kazakistan'da LGBT Propagandasına yasak resmen yürürlükte

Kazakistan’da uzun süredir tartışma konusu olan LGBT ve pedofili propagandasına yönelik yasal düzenleme tamamlandı. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından imzalanan kararnameyle birlikte, söz konusu içeriklerin medya ve halka açık alanlarda yayılması resmen yasaklandı.

MEDYA, İNTERNET VE KAMUSAL ALANLAR KAPSAMDA

Yeni yasaya göre; televizyon, basılı yayınlar, dijital platformlar, sosyal medya mecraları ve halka açık fiziksel alanlarda LGBT ve pedofiliyi teşvik edici içerikler suç unsuru sayılacak. Düzenleme, bu tür yayın ve faaliyetlere idari ve cezai yaptırımlar getirilmesini öngörüyor.

“GENÇ NESİLLER VE AİLE YAPISI KORUNACAK” VURGUSU

Yetkililer, yasanın temel amacının çocukları ve gençleri “zararlı içeriklerden korumak” ve ülkedeki geleneksel aile yapısını güçlendirmek olduğunu savundu. Hükümete yakın kaynaklar, düzenlemenin toplumsal değerlerin muhafazası açısından “zorunlu bir adım” olduğunu ifade etti.

PARLAMENTO SÜRECİ TAMAMLANDI

Söz konusu yasa tasarısı, Cumhurbaşkanlığı onayından önce Kazakistan Parlamentosu’nun her iki kanadında da görüşülerek kabul edildi. Tokayev’in imzasıyla birlikte yasal süreç resmen tamamlanırken, düzenleme derhal yürürlüğe girdi.

Haber Kaynağı: Sputnik