Son dakika! CHP'nin kongre davasında sıcak gelişme: Süreç sil baştan!

İran ekonomisinde tarihi çöküş! Halk sokağa döküldü

Öcalan'dan sürenin dolmasına 1 gün kala SDG'ye çağrı: Anlaşmaya uyun!

Türkiye'nin 2025 yılı deprem analizi: 53 bin 262 depremle saatte 6 kez sarsıldık

İstanbul Erkek Lisesi'ndeki idari soruşturma tamamlandı! Öğrencilerin disiplin cezaları belli oldu

'Bizden değil bu ahlaksız' demişti! Tesettür rahatsızı Gülben'den Destici'ye racon: Ben kin tutmam avukat tutarım!

Yılbaşı saçmalığı yüzünden İstanbul'da 50 bin polis soğukta nöbet tutacak

Terörsüz Türkiye sürecini baltalamak için taşeronlar sahaya sürüldü! Tasmayı tutan eli iyi biliyoruz

Putin'in konutuna saldırı iddiası ortalığı karıştırdı! Zelenskiy'den jet yalanlama: Rusya katliam için bahane arıyor

'Stepne' kıymete bindi
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği 'deprem' uyarısı yaptı, sosyal medya karıştı
Gündem

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği 'deprem' uyarısı yaptı, sosyal medya karıştı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
ABD’nin Ankara Büyükelçiliği 'deprem' uyarısı yaptı, sosyal medya karıştı

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya üzerinden Türkiye’de yaşayan ve seyahat edecek vatandaşları için deprem uyarılarını içeren bir paylaşımda bulundu. Sosyal medyada gündem olan paylaşıma Türk vatandaşları tarafından da binlerce yorum yapıldı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, olası bir deprem senaryosuna karşı vatandaşlarını bilgilendirmek amacıyla kapsamlı uyarıların bulunduğu bir güvenlik duyurusu paylaştı.

Resmî sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan bilgilendirmede, deprem anında ve sonrasında izlenmesi gereken adımlar ayrıntılı şekilde listelendi. Büyükelçilik açıklamasında, sarsıntı sırasında bina içindekilerin dışarı çıkmaya çalışmaması, güvenli bir alan oluşturana kadar bulundukları yerde kalmaları gerektiği vurgulandı. Yaralanma riskini azaltmak için “Çök, Kapan, Tutun” kuralının hayati önem taşıdığı belirtildi.

HAZIRLIKLI OLUN

Büyükelçiliğin paylaşımı şöyle: "ABD vatandaşları Deprem sırasında ne yapmalı? Deprem sırasında eğer içerideyseniz, dışarı çıkmanın güvenli olduğundan kesinlikle emin olmadığınız sürece içeride kalın.

ÇÖK: Düşmemek için el ve dizlerinizin üstüne çökün. KAPAN: Kollarınızla başınızı ve ensenizi koruyun. Mümkünse sağlam bir masanın altına girin. TUTUN: Sağlam bir mobilyanın altına girdiyseniz, bir tarafına tutunun ve mobilyayla birlikte hareket etmeye hazır olun. Yaralanmamak için olabildiğince az hareket edin. Asansör kullanmaktan kaçının. Gaz kokusu alırsanız olduğunuz yeri hemen terk edin. Deprem sırasında eğer dışarıdaysanız: Binalar, elektrik hatları, ağaçlar ve sokak lambalarından uzak, açık bir alana gidin. Araç sürüyorsanız güvenli bir yerde sağa çekin, üst geçit ve köprülerden kaçının.

 

DEPREM Mİ OLACAK

Artçılara hazırlıklı olun – her artçıda ÇÖKÜN, KAPANIN ve TUTUNUN. Yerel yetkililerin yayımladığı talimatlara uyun. Yollar kullanılamayacak durumda olabilir; bu da havalimanlarına erişimi zorlaştırabilir. Birkaç gün boyunca korunaklı bir yere sığınmaya hazırlıklı olun. Beklenmedik masrafları karşılayabilmek için seyahat sigortası yaptırın. Güncel güvenlik bildirimlerini almak için Smart Traveler Enrollment Program’a (Akıllı Yolcu Kayıt Programı - STEP) kaydolun"

Paylaşımın altına Türk vatandaşlarından binlerce yorum geldi. Kullanıcılar paylaşımın altına büyük ölçüde "deprem mi olacak?" sorusunu bıraktı. 

Yorumlar

DİRİLİŞ OSMAN

BANA İNANMIYORDUNUZ AL GÖRDÜNÜZMÜ BÜTÜN DEPREMLER AMERİKADAN HAAARP YOLUYLA YAPILIYOR EY TRUMP KENDİNE GEL

He ya,ne demezsin...

Bütün depremleri Abd yapıyor da niye bizim ülkede yapsın ki..Dostum Trump bizi seviyor ve onun her dediğini yapıyormuşuz zaten..
