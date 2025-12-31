  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Almanya’da film gibi banka soygunu: 30 milyon Euro ile Türklerin altınları da buhar oldu!

Yurdun tamamında etkili olacak! Bakanlıktan sürücülere uyarı: Yoğun kar yağışına hazır olun!

İki Rus devinden flaş Türkiye kararı! Resmen başlatıyorlar

"Bu gurur Türk milletinin" diyen Bakan Kacır: Milli jet Avrupa ülkesine ihraç ediliyor

Ümit Özdağ gibi faşistler görsün! Suriye para birimine Selçuklu mührü

Sanki AİHM’nin sözcüsü! Başörtüsünü çıkaran Elif Çakır’a hukuk dersi

Türkiye ve Suriye arasında yüksek askeri temas

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği 'deprem' uyarısı yaptı, sosyal medya karıştı

Pezeşkiyan’dan Trump’a: Saldırırsanız bedeli ağır olur

İstanbul’da ulaşım devrimi: 35 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor
Gündem Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belli oldu!
Gündem

Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belli oldu!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belli oldu!

1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) artış oranı Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Kararı ile MTV, Damga Vergisi ve harçlar yüzde 18,95 oranında artırıldı.

Milyonlarca araç sahibinin beklediği vergi düzenlemesi netleşti. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 2026 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarları yüzde 18,95 oranında zamlı uygulanacak.

HARÇ VE VERGİLERDE DE AYNI ORAN

Yeni düzenleme sadece araç sahiplerini değil, birçok vatandaşı doğrudan etkiliyor. Karar kapsamında Damga Vergisi ve çeşitli kamu harçlarındaki artış oranı da yüzde 18,95 olarak sabitlendi.

Yeni tarifeler 1 Ocak 2026 sabahından itibaren sisteme yansıtılacak. Araç sahipleri, araçlarının yaşı ve motor hacmine göre belirlenecek yeni MTV tutarlarını Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden takip edebilecek.

 

Gelir İdaresi Başkanlığı "vergi borçlularını" açıkladı! İşte merak edilen o liste
Gelir İdaresi Başkanlığı "vergi borçlularını" açıkladı! İşte merak edilen o liste

Ekonomi

Gelir İdaresi Başkanlığı "vergi borçlularını" açıkladı! İşte merak edilen o liste

Resmen yürürlüğe girdi! Madde madde yeni vergi düzenlemesi
Resmen yürürlüğe girdi! Madde madde yeni vergi düzenlemesi

Ekonomi

Resmen yürürlüğe girdi! Madde madde yeni vergi düzenlemesi

Hatalı faturaya dijital vergi denetimi geliyor Anında yakalanacak
Hatalı faturaya dijital vergi denetimi geliyor Anında yakalanacak

Ekonomi

Hatalı faturaya dijital vergi denetimi geliyor Anında yakalanacak

Yeni yılda ticarette değişim: Vergi ve güvenlik adımları başlıyor
Yeni yılda ticarette değişim: Vergi ve güvenlik adımları başlıyor

Ekonomi

Yeni yılda ticarette değişim: Vergi ve güvenlik adımları başlıyor

2026 geçiş ücretleri açıklandı: Köprü ve otoyollarda yeni dönem!
2026 geçiş ücretleri açıklandı: Köprü ve otoyollarda yeni dönem!

Yerel

2026 geçiş ücretleri açıklandı: Köprü ve otoyollarda yeni dönem!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23