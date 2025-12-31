Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belli oldu!

Milyonlarca araç sahibinin beklediği vergi düzenlemesi netleşti. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 2026 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarları yüzde 18,95 oranında zamlı uygulanacak.

HARÇ VE VERGİLERDE DE AYNI ORAN

Yeni düzenleme sadece araç sahiplerini değil, birçok vatandaşı doğrudan etkiliyor. Karar kapsamında Damga Vergisi ve çeşitli kamu harçlarındaki artış oranı da yüzde 18,95 olarak sabitlendi.

Yeni tarifeler 1 Ocak 2026 sabahından itibaren sisteme yansıtılacak. Araç sahipleri, araçlarının yaşı ve motor hacmine göre belirlenecek yeni MTV tutarlarını Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden takip edebilecek.