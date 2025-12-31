Kastamonu'da iki ilçede eğitime kar engeli: Öğrencilere tatil müjdesi geldi

Kastamonu genelinde etkisini artıran yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar, eğitim ve öğretimde aksamalara neden olmaya devam ediyor. Kastamonu Valiliği ve ilgili kaymakamlıklardan yapılan son dakika açıklamalarına göre, olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski nedeniyle 31 Aralık Çarşamba günü Tosya ilçesinde taşımalı eğitime, Taşköprü ilçesinde ise tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verildi.