Polisler ‘bulduk’ diye sevinmiş, gerçek sonradan ortaya çıkmıştı: Hasan abinin odasından çıkan para dolu zarf

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan gezisini takip etmek için gittiği Medine'de Hakk'a yürüyen eski genel yayın yönetmenimiz Hasan Karakaya ağabeyin başından geçen bir olayı anlatmıştı.

Karahasanoğlu, 28 Şubat döneminde gazete binasını basan polislerin Hasan ağabeyin çekmecesinde zarfın içinde para bulduğu anıyı paylaşmıştı.

İşte Karahasanoğlu'nun 2021’deki yazısından o bölüm:

Para ile hiç işi olmazdı..

Öyle ki..

28 Şubat’ın en cafcaflı döneminde..

Yüzlerce polis ile gazete binası basılıp, her yer didik didik arandığında..

Hasan Abi’nin odasını daha bir özel ihtimamla arayan polisler..

Bir ara..

“Bulduk, bulduk” edası ile birbirlerine gülümserlerken..

Yüzlerce mektup (e-mail değil, o tarihte bildiğiniz mektup ile, gazeteci-okur diyaloğu vardı) içersinden bir zarfın içinde zamanın parası ile 10 tane ekmek ancak alınabilecek bir para görmüşlerdi..

Zarfların devamında, benzer paraları da bulabilecekleri ümidi ile, mektuplara yoğunlaştıklarında..

Beni de odaya çağırıp, “Bu ne” diye sormuşlar, mektuba baktığımda, “Gazeteye bağış” diye bir okurun gönderdiği cüzi bir paranın zarfın içinde durduğunu görünce..

Bir ay kadar önce, Hasan Abi’nin bana “Bir zarfın içinde, bağış olarak küçük de olsa bir para yollanmış. Kaybettiğimiz bir davanın ödemesini karşılamaz ama.. Sana vereyim mi bunu?” dediğini..

Benim de “Hasan Abi, biliyorsun, biz bağış falan toplamıyoruz. Kabul etmiyoruz. Gelen gidenlerden, bir gariban görürsen, ona verirsin” cevabını verdiğimi hatırladım.

Hasan Abi, cüzi de olsa, o küçük miktarı verecek birine denk gelmediği için, mektubu ve içindeki parayı, öylece çekmecesinde tutuyordu..

Allah rahmet eylesin.

Geceli gündüzlü, Cenab-ı Hak rızası için çalışmasına şahidim..

Çalışmasının karşılığı, Allah mekanını cennet etsin.

Ruhu için bir fatiha dileği ile.