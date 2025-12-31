  • İSTANBUL
Emine Erdoğan’dan KKTC'ye hediye! KKTC Cumhurbaşkanı’nın eşi teslim aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman’a, kompost makinesi hediye etti.

Nilden Bektaş Erhürman, Emine Erdoğan'ın hediyesi olan kompost makinesinin bugün teslim alındığını duyurarak, Emine Erdoğan ile yaptıkları görüşmede, çevre mühendisi olduğunu öğrenen Emine Erdoğan’ın bu değerli makineyi hediye etmek istediğini ifade ettiğini belirtti.

YEŞİL ATIKLAR GÜBREYE DÖNÜŞECEK

Emine Erdoğan'a makine için gönülden teşekkür ettiklerini dile getiren Nilden Bektaş Erhürman, söz konusu kıymetli makinenin KKTC Cumhurbaşkanlığına kurulacağını ve burada oluşan yeşil atıkların kompostlaştırılarak geri kazanılacağını aktardı. Elde edilen kompostun ise bahçede gübre olarak kullanılacağı ifade eden Nilden Bektaş Erhürman, çevre için yapılacak çalışmalara önce bulundukları yerden başlamayı hedeflediklerini vurgulayarak, çevre adına daha pek çok çalışmanın da yolda olduğunu belirtti.

