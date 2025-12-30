  • İSTANBUL
Gündem Kur'an-ı Kerim'den paylaşımlar yapmıştı! Şeyma Subaşı havaalanında gözaltına alındı
Gündem

Kur'an-ı Kerim'den paylaşımlar yapmıştı! Şeyma Subaşı havaalanında gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kur'an-ı Kerim'den paylaşımlar yapmıştı! Şeyma Subaşı havaalanında gözaltına alındı

Şeyma Subaşı, Amerika Birleşik Devletleri dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı, ABD dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı, Amerika dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

bu bayan kim bakalım

Şeyma Subaşı (d. 2 Temmuz 1990, Samsun)laz gürcü sosyal medya fenomeni ve YouTuber.
