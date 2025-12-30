Kur'an-ı Kerim'den paylaşımlar yapmıştı! Şeyma Subaşı havaalanında gözaltına alındı
Şeyma Subaşı, Amerika Birleşik Devletleri dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.
Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı, ABD dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı, Amerika dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.
