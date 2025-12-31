  • İSTANBUL
Sibirya’dan gelen soğuk hava dalgası 45 il için sarı kod uyarısı getirdi, 30 ilde kar ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 31 Aralık itibarıyla Türkiye genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava nedeniyle 45 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 4 ila 10 derece azalması bekleniyor.

Sibirya soğukları 45 ili sarı kodla uyardı: Kar ve buzlanma 30 ilde eğitimi durdurdu

SARI KODLU UYARI VERİLEN 45 İL: Meteoroloji’nin sağanak, kar yağışı, fırtına ve buzlanma riski nedeniyle sarı kodla uyardığı iller şunlar: Adana, Adıyaman, Ağrı, Antalya, Aydın, Batman, Bartın, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Konya, Kahramanmaraş, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat, Zonguldak, Ardahan.

Sibirya soğukları 45 ili sarı kodla uyardı: Kar ve buzlanma 30 ilde eğitimi durdurdu

30 İLDE EĞİTİME ARA VERİLDİ: Yoğun kar yağışı, buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle 30 ilde eğitime 31 Aralık günü ara verildi. Tatil kararı alınan iller ve ilçeler şöyle: Batman, Kahramanmaraş, Bitlis, Elazığ, Siirt, Gaziantep, Diyarbakır, Kırşehir, Bolu, Karabük, Şırnak, Mardin, Sivas, Kayseri, Aksaray, Adıyaman, Tunceli, Kilis, Van, Muş, Niğde, Ağrı, Hakkari, Bingöl. Ayrıca: • Rize: Çamlıhemşin • Artvin: Şavşat, Murgul, Ardanuç, Borçka • Düzce: Yığılca • Sinop: Taşımalı eğitim • Kastamonu: Ağlı, Azdavay, Şenpazar, Seydiler, Araç, Küre, Daday, Pınarbaşı • Ordu: Akkuş Bu illerde engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacak.

Sibirya soğukları 45 ili sarı kodla uyardı: Kar ve buzlanma 30 ilde eğitimi durdurdu

KAR, FIRTINA VE ÇIĞ UYARISI: Meteoroloji’ye göre yağışlar; iç ve yüksek kesimlerde kar ve karla karışık yağmur, kıyı bölgelerde ise sağanak şeklinde olacak. Doğu Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu’da yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda 40–70 km/saat hızla fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don, Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda ise çığ tehlikesi bulunuyor. Meteoroloji, vatandaşların ulaşımda aksama, sel, tipi ve çatı uçması gibi risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Sibirya soğukları 45 ili sarı kodla uyardı: Kar ve buzlanma 30 ilde eğitimi durdurdu

BÖLGELERDE RİSKLER FARKLILAŞIYOR: Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Sibirya üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava dalgası 31 Aralık itibarıyla Türkiye genelinde etkisini artırdı. Hava sıcaklıkları birçok bölgede 4 ila 10 derece düşerken; kar, sağanak, fırtına, buzlanma ve çığ riski bölgelere göre farklı şiddette hissediliyor. • Marmara Bölgesi: Marmara’da yağışlar ağırlıklı olarak yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülürken, iç ve yüksek kesimlerde yer yer kar yağışı bekleniyor. Rüzgârın kuzey yönlerden zaman zaman fırtına seviyesine çıkması, özellikle İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa çevrelerinde ulaşımda aksamalara yol açabilir. Bölge genelinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte buzlanma riski gece ve sabah saatlerinde artıyor. • Ege Bölgesi: Ege’de hava iki farklı karakter gösteriyor. Kıyı kesimlerde sağanak yağış, iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Güney Ege’de (Aydın, Muğla kıyıları) yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. İç Ege’de rüzgârın sert esmesi ve sıcaklık düşüşü, tarımsal üretim açısından don riskini gündeme getiriyor. • Akdeniz Bölgesi: Akdeniz’in kıyı kesimlerinde sağanak yağmur, Toroslar ve iç kesimlerde ise kar yağışı etkili olacak. Doğu Akdeniz’de (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye çevreleri) yağışların zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor. Yüksek kesimlerde kar örtüsünün artmasıyla birlikte ulaşımda aksamalar görülebilir.

Sibirya soğukları 45 ili sarı kodla uyardı: Kar ve buzlanma 30 ilde eğitimi durdurdu

• İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu, soğuk hava dalgasından en fazla etkilenen bölgelerden biri. Bölgede yağışlar büyük ölçüde kar şeklinde görülüyor. Kayseri, Sivas, Niğde, Yozgat ve çevresinde buzlanma ve don olayı belirgin risk oluşturuyor. Açık alanlarda rüzgârla birlikte hissedilen sıcaklık çok daha düşük seviyelere iniyor. • Karadeniz Bölgesi: Karadeniz’de kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde ise yoğun kar yağışı bekleniyor. Batı ve Orta Karadeniz’de kuvvetli yağışlar sele yol açabilecek nitelikte. Doğu Karadeniz’in yükseklerinde ise çığ tehlikesi öne çıkıyor. Bölge genelinde deniz ulaşımında aksama riski bulunuyor. • Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu’da hava koşulları sert kış şartları seviyesinde. Bölgede yaygın ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Gece sıcaklıkları sıfırın çok altına inerken, don ve buzlanma günlük yaşamı zorlaştırıyor. Doğu Anadolu’nun doğusunda ve yüksek kesimlerinde çığ riski ciddi seviyede. • Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu’da yağışlar kar ve karla karışık yağmur şeklinde görülüyor. Gaziantep, Diyarbakır, Batman, Mardin ve çevrelerinde hava sıcaklıkları hızla düşerken, buzlanma ve ulaşımda aksama riski artıyor. Rüzgârın zaman zaman kuvvetlenmesiyle hissedilen soğuk daha da artacak. Meteoroloji, özellikle ulaşım, açık alan çalışmaları ve yüksek kesimler için dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Fırtına nedeniyle çatı uçması ve ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, kuvvetli yağış alan bölgelerde ise sel ve su baskını riski bulunuyor. Yetkililer, vatandaşların güncel uyarıları takip etmelerini ve zorunlu olmadıkça olumsuz hava koşullarında yola çıkmamalarını öneriyor.

