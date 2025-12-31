Giriş Tarihi: Sibirya soğukları 45 ili sarı kodla uyardı: Kar ve buzlanma 30 ilde eğitimi durdurdu
Sibirya’dan gelen soğuk hava dalgası 45 il için sarı kod uyarısı getirdi, 30 ilde kar ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 31 Aralık itibarıyla Türkiye genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava nedeniyle 45 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 4 ila 10 derece azalması bekleniyor.