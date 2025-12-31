Sibirya soğukları 45 ili sarı kodla uyardı: Kar ve buzlanma 30 ilde eğitimi durdurdu

• İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu, soğuk hava dalgasından en fazla etkilenen bölgelerden biri. Bölgede yağışlar büyük ölçüde kar şeklinde görülüyor. Kayseri, Sivas, Niğde, Yozgat ve çevresinde buzlanma ve don olayı belirgin risk oluşturuyor. Açık alanlarda rüzgârla birlikte hissedilen sıcaklık çok daha düşük seviyelere iniyor. • Karadeniz Bölgesi: Karadeniz’de kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde ise yoğun kar yağışı bekleniyor. Batı ve Orta Karadeniz’de kuvvetli yağışlar sele yol açabilecek nitelikte. Doğu Karadeniz’in yükseklerinde ise çığ tehlikesi öne çıkıyor. Bölge genelinde deniz ulaşımında aksama riski bulunuyor. • Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu’da hava koşulları sert kış şartları seviyesinde. Bölgede yaygın ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Gece sıcaklıkları sıfırın çok altına inerken, don ve buzlanma günlük yaşamı zorlaştırıyor. Doğu Anadolu’nun doğusunda ve yüksek kesimlerinde çığ riski ciddi seviyede. • Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu’da yağışlar kar ve karla karışık yağmur şeklinde görülüyor. Gaziantep, Diyarbakır, Batman, Mardin ve çevrelerinde hava sıcaklıkları hızla düşerken, buzlanma ve ulaşımda aksama riski artıyor. Rüzgârın zaman zaman kuvvetlenmesiyle hissedilen soğuk daha da artacak. Meteoroloji, özellikle ulaşım, açık alan çalışmaları ve yüksek kesimler için dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Fırtına nedeniyle çatı uçması ve ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, kuvvetli yağış alan bölgelerde ise sel ve su baskını riski bulunuyor. Yetkililer, vatandaşların güncel uyarıları takip etmelerini ve zorunlu olmadıkça olumsuz hava koşullarında yola çıkmamalarını öneriyor.