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Ekonomi Gümüş ne kadar? | Güncel gümüş fiyatı
Ekonomi

Gümüş ne kadar? | Güncel gümüş fiyatı

Gümüş fiyatı artar mı? | 2020 yılında altın fiyatları rekor seviyelere ulaştı. İşin uzmanları 2021 senesi için gümüşün de altın gibi değerleneceğini belirtiyor. Peki, gümüşün gramı kaç lira? | Altın yerine gümüş yatırımı yapılır mı? | Gümüş ne kadar?

Yeniakit Publisher
2020-11-22 18:24:00 -
Gümüş ne kadar? | Güncel gümüş fiyatı

Güncel gümüş fiyatı | Koronavirüs saygının etkisiyle altın fiyatları bir hayli arttı. Altına yatırım yapan ve ciddi rakamlar kazananlar gümüşe de yatırım yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. İşin uzmanları 2021 yılında gümüşün değer kazanacağını bu sebeple altın gibi gümüşe de yatırım yapılabileceğini belirtiyor. Ayrıca uzmanlar 2021 yılında buğdayın da değer kazanacağını ifade ediyor. Peki, gümüşün gramı ne kadar?

Gümüş ne kadar? | Güncel gümüş fiyatı

Gümüş yatırımı yapmak isteyen güncel verileri merak ediyor. 22 Kasım verilerine göre gümüşün alış fiyatı 5,92 TL; satışı ise 5,93 TL oldu.

Gümüş düşük bütçeli yatırımcılar için bir avantajdır. Daha az paraya daha çok gümüş alınabilir. İşin uzmanları gümüşe yatırımın her dönemde daha karşı olduğunu belirtiyor.

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