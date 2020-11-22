Gümüşün gramı ne kadar? Gümüş düşük bütçeli vatandaşların yatırım yapmasına olanak sağlayan kıymetli araçlardan biri gümüştür. Uzmanlar gümüşün her zaman yatırımcısına kar sağladığını belirtiyor. Yaşanan koronavirüs salgının ekonomiler üzerindeki etkisini değerlendiren uzmanlar 2021’de gümüşün daha karlı olacağını belirtiyor. Pek çok kişi ise gümüşü nereden nasıl alabileceklerini merak ediyor. Gümüş nereden alınır?

Gümüş nasıl nereden alınır?

Gümüş her dönem yatırımcısının yüzün güldüren bir yatırım aracı. Haziran 2020'de gümüşün gramı 3,38 TL iken son dönemde gümüş 5,92 TL'den işlem görüyor. Vatandaşlar gümüş yatırımını nasıl yapabileceklerini araştırıyor. Bazı bankalarda gümüş hesabı bulunuyor. Söz konusu bankalar aracılığıyla gümüş yatırımı yapabilirsiniz. Denizbank, Vakıfbank, TEB ve Kuveyt Türk aracılığıyla gümüş yatırımı yapabilirsiniz. Uzmanlar gümüş yatırımda tek olumsuzluğun yüksek komisyon ücretleri olduğunu belirtiyor.