Gümüş Böceği veya bilinen kısa adıyla Gümüşçün, lepismatidae familyasından olan ve adından da anlaşılacağı üzere gümüşümsü bir renge sahip olan bir böcek türüdür. Yetiştin bir gümüşçün böceği, 12-19 mm arasında değişen bir boyutta yer almaktadır. Gümüşçünleri dişileri günde ortalama 1-3 civarı yumurta bırakmaktadır.

Gümüş böceği insana zarar verir mi?

Gümüş Böceği (Lepisma saccharina) insanı direk insana zarar verebilecek bir haşere türü değildir. Fakat gümüş böcekleri kağıt ve benzeri materyallere, giysilere, yiyeceklere (açıkta veya depolanmış) zarar verirler.

Gümüş böceğine bitkisel çözüm Gümüş böceği neyi sevmez?

Narenciye kokusu (portakal, mandalina, limon) Citronella ,Karanfil, Sedir, Lavanta, Tarçın ,Salatalık, Kekik, Sabun kokusu, Güneş ışığı.

Bitkisel ilaç hazırlama

Sedir yağı ile hazırlayacağınız doğal bir ilaç gümüş böceğini evinizden kaçıracaktır. Bunun için sedir yağını su ile sulandırarak evinizde bulunan çatlak ve yarıklara püskürtün. Bu yağın çok hoş kokusu var. Tabii sadece bizler için. Böcekler sedir kokusunu sevmezler. Eskilerden belki hatırlarsınız insanlar evlerinde sedir ağacından yapılmış sandıklar bulundururlardı, çünkü bu bitkinin kokusu böcekleri uzak tutuyor. Düzenli uygulamanız sayesinde gümüş böceklerine onları evinizde artık istemediğinizi belli edebilirsiniz. Lavanta yağı bu böceklerin sevmediği bir diğer bitkisel üründür. Eğer bu yağdan hazırladığınız doğal oda spreyini düzenli olarak kullanırsanız bu sevimsiz hayvanları uzak tutmuş olacaksınız. Limonlu temizlik maddeleri: Evinizi limonlu temizlik maddeleriyle temizleyebilirsiniz. Yerler limon kokarsa böcekler kaçmaya başlayacaklar.

Kekik: Bu otu gümüşçün sevmiyor. Belki de evinizde bu bitkiyi yetiştirebilirsiniz. Böcek sadece evleri sarmaz bazen kitaplıkları d sarıyor. İşte böyle durumlar için kitapların arasına kurutulmuş bitkiler özellikle kekik koymak gerekir. Gümüş böceği savurucu kesecik yapımı: Lavanta keseciklerini bilirsiniz. Bu tarz kesecikler hazırlayabilirsiniz. İçine neler koyabileceğinizi anlatalım: kurutulmuş lavanta + sedir ağacı kurusu + defne yaprağı + karanfil + çay ağacı yağı.

Hazırladığınız bu kesecikleri çekmece ve dolaplarınıza yerleştirebilirsiniz. Gümüş böceği tuzakları Bu tarz tuzakları gümüşçünlerin sevdikleri gıdalarla hazırlayabilirsiniz. Bir kavanozun içine böceklerimizin sevdikleri gıdaları yerleştiriyoruz. Kavanozun dışına kağıt sarıp böceklerin kolay tırmanmalarını sağlıyoruz. İçeriğe düşen böcekler tırmanıp çıkamayınca orada kalıyorlar. Emin olmak için kavanozun alt kısımlarına vazelin sürüp daha kaygan hale getirebilirsiniz. Benzer tuzakları farklı araçlar kullanarak da hazırlayabilirsiniz.

Peki gümüş böceği ne sever?

Nişastalı gıdaları tuzaklarda kullanmanız mümkündür. Patates Yulaf ezmesi Un Öldürücü gümüş böceği yemleri Gümüş böceği için hangi doğal ilaçlar kullanılır? Şeker + kabartma tozu: Şekeri seven böcekler bu yemi yedikleri zaman ölürler. Bal: bal kullanarak yapışkan tuzak hazırlanır. Gelen böcekler bala yapışıp ölürler. Borik asit (boraks) + patates: patates ve borik asit karışımı bir yem bu böcekleri öldürür. Pyrethrum tozu. (pire otu): 100 gram kepek, 10 gram şeker, 200 gram su, 5 gr.am Pyrethrum tozu karıştırılır. Bu yemi yiyen böcekler ölür. Çatlakları yarıkları kapatın. Eğer gümüş böceklerinin nerelerden geldiğini tespit ettiyseniz geldikleri yeri kapatmaya çalışın. Gümüş balığı böceği çok inatçı olabiliyor. Bu yüzden her şeyden önce onlara uygun koşulları ortadan kaldırmaya çalışın. Evinizi havalandırın ve güneş ışığı almasını sağlayın. Ortalıkta yemek artıkları bırakmamaya çalışın. Nem bu böcekler için davetiye çıkaran bir unsurdur. Evinizi kuru tutmaya çalışın. Gümüş böcekleri hakkında ilginç bilgiler - 300 milyon yıldır değişmeden kalmış olan bir böcektir. Tüm böceklerin atası olmaya adaydır. - 10 ay aç yaşayabilir. - 30 dakikalık dans yapıyor. Çiftleşme öncesi bir tür "aşk dansı" yapıyor. - Gümüş balığı böceği renginden dolayı böyle bir isim almıştır. Ancak nemi de çok sevdiğinden dolayı bu böceğe balık deniyor. - Çok iştahlı bir hayvandır. Aç kalmaz her şeyi yiyor. Duvar kağıdı, macun, kitap ciltleri, tahıl, un ve diğer karbonhidratları tüketiyor. - Gümüşçün 1-3 yıl arası yaşıyor. Ancak ortam koşulları uygun olursa 8 yıla kadar yaşayabilir.