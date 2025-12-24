  • İSTANBUL
Dünya Nijerya'da camiye bombalı saldırı düzenlendi! 7 kişi yaşamını yitirdi
Dünya

Nijerya'da camiye bombalı saldırı düzenlendi! 7 kişi yaşamını yitirdi

Afrika ülkesi Nijerya'nın Borno eyaletinde yer alan Maiduguri'de akşam namazı sırasında camiye bombalı saldırı gerçekleşti. Kanlı saldırıda 7 kişinin vefat ettiği ifade edildi.

Nijerya'nın Borno eyaletinde yer alan Maiduguri'de akşam namazı sırasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi.

Yerel kaynaklar, patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yetkililer, ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Patlama nedeniyle caminin bir kısmı yıkılırken, arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Saldırıyı üstlenen henüz olmadı.

