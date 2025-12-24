  • İSTANBUL
Yaşam

7,5 aylık bebeği darp ettiler! “Merdivenden düştü” denildi, gerçek hastanede ortaya çıktı

Denizli’de “merdivenden düştü” denilerek hastaneye getirilen 7,5 aylık bebeğin darbedildiği belirlendi. Olayla ilgili anne ve birlikte yaşadığı kişi tutuklandı.

Denizli’de bir bebeğin hastaneye “merdivenden düştü” denilerek getirilmesi, sağlık ekiplerinin tespitiyle bambaşka bir tabloya dönüştü.

 

Anne bebeğini acile getirdi

Kentte yaşayan G.B., 4 Aralık'ta 7,5 aylık erkek bebeği U.C.S.'yi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’ne getirip merdivenden düştüğünü söyledi. Vücudunda kırıklar olduğu tespit edilen bebeğin darbedildiği belirlendi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında bebeği darbettikleri gerekçesiyle anne G.B. ile sevgilisi H.C.P. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne ile sevgilisi çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

 

Hastanedeki tedavisi tamamlanan U.C.S. bebek, 18 Aralık'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı.

