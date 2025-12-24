Ankara'da dehşet: Falcon 50 tipi özel jet düştü, 8 kişi hayatını kaybetti! İşte düşen uçağın özellikleri...

1988 yapımı olduğu belirtilen üç motorlu Falcon 50, havacılık dünyasında dayanıklılığıyla bilinse de Ankara’daki kaza uçağın teknik durumuna dair tartışmaları beraberinde getirdi.

Dassault Falcon 50: Teknik Özellikler ve Kazanın Detayları

Üç Motorlu Güvenlik: Falcon 50, Dassault Aviation tarafından üretilen, arkada üç adet motora sahip olan ender iş jetlerinden biridir. Bu yapı, okyanus aşırı uçuşlarda motorlardan birinin durması halinde uçağın güvenle uçmaya devam etmesini sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Elektrik ve Kumanda Arızası: Kazadan hemen önce pilotun kuleye "elektrik arızası" bildirip acil durum ilan ettiği öğrenildi. Uzmanlar, elektrik arızasının uçağın hidrolik sistemlerini ve kanatçık (flap) kumandalarını devre dışı bırakmış olabileceğini, bu durumun pilotun uçağı yönlendirmesini imkansız hale getirdiğini değerlendiriyor.

Hızlı İrtifa Kaybı: Uçağın acil durum bildirdikten sadece 3 dakika sonra radardan kaybolması, çok sert ve kontrolsüz bir düşüş yaşadığını gösteriyor. Uzmanlar, bu kadar hızlı bir düşüşte elektrik arızasının yanı sıra Ankara'daki dondurucu hava (-3 derece) sebebiyle oluşabilecek "buzlanma" faktörünün de etkili olabileceğini belirtiyor.

Kapasite ve Kullanım: Yaklaşık 10 yolcu kapasiteli olan bu uçaklar, 1.80 metre tavan yüksekliğiyle "stand-up" (ayakta durulabilen) kabin özelliği sunan ilk modellerden biridir. Kazaya karışan uçağın 1988 model olması sebebiyle bakımlarının ve uçuş kayıtlarının (log) ne kadar titiz tutulduğu, kara kutu incelemesiyle netleşecek.

Uçağın enkazına ulaşıldığı ve kaza kırım ekiplerinin bölgedeki incelemelerinin sürdüğü bildirildi. İlk belirlemelere göre sabotaj ihtimali düşük görülse de uçağın yaşı ve bakım geçmişi mercek altına alındı.