Ankara'da dehşet: Falcon 50 tipi özel jet düştü, 8 kişi hayatını kaybetti! İşte düşen uçağın özellikleri...
Gündem

Ankara'da dehşet: Falcon 50 tipi özel jet düştü, 8 kişi hayatını kaybetti! İşte düşen uçağın özellikleri...

Cem Kaya
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Ankara'da dehşet: Falcon 50 tipi özel jet düştü, 8 kişi hayatını kaybetti! İşte düşen uçağın özellikleri...

Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan kalkan ve içinde Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad’ın da bulunduğu Dassault Falcon 50 tipi özel jet, kalkıştan kısa bir süre sonra teknik arıza bildirerek radardan kayboldu. Ankara’nın Haymana ilçesi yakınlarında boş bir araziye çakılan uçakta bulunan 5 kişilik Libya heyeti ve 3 mürettebattan kurtulan olmadı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, uçağın düşmeden önce elektrik arızası nedeniyle acil durum bildirdiği ve geri dönmeye çalışırken kontrolü kaybederek düştüğü belirtildi.

1988 yapımı olduğu belirtilen üç motorlu Falcon 50, havacılık dünyasında dayanıklılığıyla bilinse de Ankara’daki kaza uçağın teknik durumuna dair tartışmaları beraberinde getirdi.

Dassault Falcon 50: Teknik Özellikler ve Kazanın Detayları

Üç Motorlu Güvenlik: Falcon 50, Dassault Aviation tarafından üretilen, arkada üç adet motora sahip olan ender iş jetlerinden biridir. Bu yapı, okyanus aşırı uçuşlarda motorlardan birinin durması halinde uçağın güvenle uçmaya devam etmesini sağlamak üzere tasarlanmıştır.

 

Elektrik ve Kumanda Arızası: Kazadan hemen önce pilotun kuleye "elektrik arızası" bildirip acil durum ilan ettiği öğrenildi. Uzmanlar, elektrik arızasının uçağın hidrolik sistemlerini ve kanatçık (flap) kumandalarını devre dışı bırakmış olabileceğini, bu durumun pilotun uçağı yönlendirmesini imkansız hale getirdiğini değerlendiriyor.

Hızlı İrtifa Kaybı: Uçağın acil durum bildirdikten sadece 3 dakika sonra radardan kaybolması, çok sert ve kontrolsüz bir düşüş yaşadığını gösteriyor. Uzmanlar, bu kadar hızlı bir düşüşte elektrik arızasının yanı sıra Ankara'daki dondurucu hava (-3 derece) sebebiyle oluşabilecek "buzlanma" faktörünün de etkili olabileceğini belirtiyor.

 

Kapasite ve Kullanım: Yaklaşık 10 yolcu kapasiteli olan bu uçaklar, 1.80 metre tavan yüksekliğiyle "stand-up" (ayakta durulabilen) kabin özelliği sunan ilk modellerden biridir. Kazaya karışan uçağın 1988 model olması sebebiyle bakımlarının ve uçuş kayıtlarının (log) ne kadar titiz tutulduğu, kara kutu incelemesiyle netleşecek.

Uçağın enkazına ulaşıldığı ve kaza kırım ekiplerinin bölgedeki incelemelerinin sürdüğü bildirildi. İlk belirlemelere göre sabotaj ihtimali düşük görülse de uçağın yaşı ve bakım geçmişi mercek altına alındı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mesut Sarp

Uçağın büyük bir patlamayla düşmesi bana gizli servislerce sabotaj ihtimali kanısını uyandırdı. İlginç olanı gelirken değil giderken oluşu.

Hasan

Allah rahmet eylesin. Bence sabotaj
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
