  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan önemli açıklamalar

Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı! Sadettin Saran: Hayatım boyanca hiç kullanmadım

Komşu cinayetinde kan donduran detaylar: Kocası bıçaklarken, karısı ısırmış!

Ankara’da düşen jetin enkazı 3 kilometrekarelik alana dağıldı

Kirli çarklar dijital dünyada: Epstein’in karanlık arşivi "Jmail" ile halka açıldı!

İBB iştiraki Ağaç A.Ş.’de astronomik maaşlar dönüyor! Nerede yandaş orada ballı maaş

İsrail, kirli senaryolar peşinde! Siyoniste güvenen bedelini öder

Hani güçlü ekonomilerde merkez bankası başkanı bağımsızdı! Trump yeni başkanın profilini verdi

Pozitif çıkan uyuşturucu test sonuçlarını para karşılığı negatif olarak değiştiriyorlardı

Libya askeri uçağı Ankara'da düştü! Bakan Ali Yerlikaya'dan flaş açıklamalar
Gündem Başsavcılıktan Timur Savcı açıklaması: Uyuşturucu testi için Adli Tıp'a gönderildi
Gündem

Başsavcılıktan Timur Savcı açıklaması: Uyuşturucu testi için Adli Tıp'a gönderildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başsavcılıktan Timur Savcı açıklaması: Uyuşturucu testi için Adli Tıp'a gönderildi

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu yeni gözaltılarla devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yapım şirketi yöneticisi Yusuf Timur Avcı'nın uyuşturucu operasyonu kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alındığını açıkladı. Savcı, Adli Tıp Kurumuna sevk edildikten sonra ifade işlemleri için İstanbul Adliyesine sevk edilecek.

Başsavcılığın konuya ilişkin son açıklaması şöyle: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nca yürütülmekte olan 2025/265190 soruşturma numaralı dosya kapsamında; TCK 190 ve 191 inci maddeler uyarınca Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için; Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, Kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma, Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından 24 Aralık 2025 tarihinde şüpheli Yusuf TİMUR SAVCI (TİMS&B Prodüksiyon CEO'su) talimatımız gereği İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınmış olup; biyolojik materyallerden ( kan, kıl vb ) numune alınması amacıyla Adli Tıp Kurumuna sevk edildikten sonra ifade alma işlemleri için Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilecektir. Soruşturma gizlilik ve titizlikle devam etmektedir."

Uyuşturucu soruşturması genişliyor! Film yapımcısı ve iş adamı gözaltında
Uyuşturucu soruşturması genişliyor! Film yapımcısı ve iş adamı gözaltında

Gündem

Uyuşturucu soruşturması genişliyor! Film yapımcısı ve iş adamı gözaltında

Uyuşturucudan aranan Şeyma tüm tuşlara basıyor! Yine Kur’an paylaştı
Uyuşturucudan aranan Şeyma tüm tuşlara basıyor! Yine Kur’an paylaştı

Gündem

Uyuşturucudan aranan Şeyma tüm tuşlara basıyor! Yine Kur’an paylaştı

Garipoğlu’nun şoförü o isimleri ifşa etti! Yalıda seküler ünlülere tabak tabak uyuşturucu!
Garipoğlu’nun şoförü o isimleri ifşa etti! Yalıda seküler ünlülere tabak tabak uyuşturucu!

Gündem

Garipoğlu’nun şoförü o isimleri ifşa etti! Yalıda seküler ünlülere tabak tabak uyuşturucu!

Pozitif çıkan uyuşturucu test sonuçlarını para karşılığı negatif olarak değiştiriyorlardı
Pozitif çıkan uyuşturucu test sonuçlarını para karşılığı negatif olarak değiştiriyorlardı

Sağlık

Pozitif çıkan uyuşturucu test sonuçlarını para karşılığı negatif olarak değiştiriyorlardı

Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı! Sadettin Saran: Hayatım boyanca hiç kullanmadım
Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı! Sadettin Saran: Hayatım boyanca hiç kullanmadım

Gündem

Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı! Sadettin Saran: Hayatım boyanca hiç kullanmadım

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23