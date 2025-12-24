  • İSTANBUL
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya'ya taziye telefonu
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya'ya taziye telefonu

Recep Yeşil
Recep Yeşil Giriş Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya'ya taziye telefonu

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Libya askeri heyetinin vefat ettiği uçak kazası nedeniyle taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başbakanı Muhammed Yunus el-Menfi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın konuya ilişkin paylaşımında şu detaylara yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, Libya Genelkurmay Başkanı ve heyetinin yaşamını yitirdiği uçak kazası nedeniyle Menfi'ye başsağlığı dileklerini ileterek enkaz bölgesinde yürütülen çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanımız, iki dost ve kardeş ülke arasındaki ilişkilerin son derece güçlü olduğunu vurgulayarak Türkiye'nin Libya'ya gerekli her türlü desteği vermeye devam edeceğini ifade etti.

