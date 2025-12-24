  • İSTANBUL
Yaşam Oyun pahalıya patladı! 6 yaşındaki çocuk evi kül etti
Yaşam

Oyun pahalıya patladı! 6 yaşındaki çocuk evi kül etti

Oyun pahalıya patladı! 6 yaşındaki çocuk evi kül etti

Kütahya’da 6 yaşındaki çocuğun çakmakla oynarken koltuğu tutuşturması sonucu yangın çıktı.

Kütahya’da bir apartman dairesinde çıkan yangın, kısa sürede paniğe neden oldu. Atik Sokak’ta 7 katlı bir binanın 3’üncü katında bulunan daireden yükselen dumanı fark eden mahalleli 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

 

Çocuklar yangından kurtuldu

İhbar üzerine eve itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı kırarak içeri giren itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangında, evdeki eşyalar kullanılmaz hale geldi. Yapılan incelemede yangının çakmakla oynayan 6 yaşındaki çocuğun koltukları tutuşturmasıyla çıktığı, küçük çocuk ve ablasının evden çıkıp kurtuldukları tespit edildi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

