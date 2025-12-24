BAE’de cezaevinde tutuklu Ali Kaptan olarak çalışıyor Annesi onu kurtarın deyip adeta yalvardı

BAE’de cezaevinde tutuklu Ali Kaptan’ı kurtarın diyen annesi yetkililere adeta yalvarıyor! Hatay’ın Samandağ ilçesinden çalışmak için gittiği Birleşik Arap Emîrliklerinde (BAE) tutuklanan 24 yaşındaki genç kaptan Ali Yol’un annesi Yıldız Yol, evladının bir an önce Türkiye’ye dönmesi için devlet yetkililerine sesleniyor.

Abu Dabi şehrinde bir geminin dördüncü kaptanı olarak çalışan Yol, denize bırakılan çapanın internet fiber kablolarına zarar vermesi sebebiyle tutuklandı. Evladıyla yaptığı görüşmede, “Anne yalvarıyorum, beni buradan çıkar, ben boğuluyorum” sözlerini duyan anne Yol, iki aydır gözyaşları içerisinde oğlundan gelecek mutlu haberi bekliyor. Oğlunun iki aydır suçsuz yere hapsedildiğini ifade eden anne Yıldız Yol, yetkililerden oğlunun sağ salim evine geri dönmesini istediğini söyledi.

Yıldız Yol, “Oğlum Ali Yol’un çalıştığı gemiden attıkları demir, deniz altından geçen internet fiber kablolarını kesmiş. Kimse fark etmiyor. Oğlum ve diğer kaptanlar limana gidip yükleme yapıp geri gelmişler. Geri geldikleri esnada askerler oğlum ve kaptanları gözaltına aldılar. Askerler, birkaç saat sonra bırakacaklarını söylediler ama oğlum ve kaptanı geri bırakmadılar. Aradan 15 gün geçti ama bir türlü oğlumdan haber alamadık. Kimse bizlere bilgi vermedi. Benim çocuğumun astım hastalığı var. Oğlum ‘Anne, ben ne zaman çıkacağım’ deyince ‘Savcılıktan bir kâğıt bekliyorlar, o gelince çıkacaksın’ dedim. Konsolosluktan bizi arayıp bu şekilde bilgi verdiler. Konsolosluktan bize oğlunuz birkaç haftaya çıkacak dediler ama haftalar bitmek bilmedi. Oğlumun sağ salim evine yurduna gelmesini istiyorum. Başka bir şey istemiyorum” dedi.