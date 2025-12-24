Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti! Yarın Türkiye'ye geliyor
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah El Burhan'ı Türkiye'ye davet etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah El Burhan, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle 25 Aralık 2025 tarihinde ülkemize çalışma ziyaretinde bulunacaktır.
Gerçekleştirilecek görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, Sudan’daki güncel gelişmeler, ülkedeki insani durum ve bölgesel istikrarın sağlanmasına yönelik atılabilecek adımlar ele alınacaktır.
