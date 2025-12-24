  • İSTANBUL
Bilim dünyasını şaşırtan olay! Dünya'nın etrafında yeni bir koruma kalkanı

Türkiye'deki manevi çöküşün son perdesi: Namazla dalga geçme akımı!

Dilek İmamoğlu’nun danışmanına sultan Maaşı! Cumhurbaşkanı 252 bin lira, İmamoğlu’nun danışmanı 340 bin lira maaş alıyor

Rusya'da 3 günde 2. bombalı saldırı gerçekleştirildi Yine Moskova Yine bomba

Akım dediğin böyle olur! Camiler sabah namazında doldu taştı

Venezuela’dan ABD’ye zehir zemberek "korsanlık" suçlaması! Özgürlük palavraları bitti, niyet petrole çökmek

Şifa için Akşemseddin Hazretlerinin asasını sürmüştü! Cübbeli Ahmet sol gözünü tamamen kaybetti

Finansman maliyetleri düştü yatırımlar arttı

Meloni'den personeline şok motivasyon: "Merak etmeyin, 2026 daha zor olacak!"

Dünyayı Sarsacak Epstein İtirafı: "Trump Ve Clinton İsrail’in Esiri!"
Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti! Yarın Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah El Burhan, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle 25 Aralık 2025 tarihinde ülkemize çalışma ziyaretinde bulunacaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah El Burhan'ı Türkiye'ye davet etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

 

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah El Burhan, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle 25 Aralık 2025 tarihinde ülkemize çalışma ziyaretinde bulunacaktır.

Gerçekleştirilecek görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, Sudan’daki güncel gelişmeler, ülkedeki insani durum ve bölgesel istikrarın sağlanmasına yönelik atılabilecek adımlar ele alınacaktır.

