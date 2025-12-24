Türkiye güne operasyonla uyandı: Ünlü isimlerin aralarında bulunduğu çok sayıda gözaltı var
İstanbul merkezli dört ilde düzenlenen yeni uyuşturucu operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, "Uyuşturucu madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ve "fuhşa teşvik ve aracılık etme" suçlarından 22 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Muğla, Adana ve Antalya'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.
Öte yandan evlerde yapılan aramalarda kokain, esrar ve uyuşturucu içmekte kullanılan aparatlar ele geçirildi.
Diğer şüphelilerden birinin cezaevinde bulunduğu tespit edildi.
Ezgi Fındık hakkında karar
Ayrıca şüpheli sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.
Bugün yapılan uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda gözaltına alınan isimler arasında FLO ayakkabı yönetim kurulu üyesi Mahmut Uğur Ziylan da yer aldı.
İşte gözaltına alınanların listesi
Hamdi Burak Beşer: İş insanı
Erdi Çetin
Uğur Can Peker
Melisa Şahin
İhsan Aygün
Melissa Fidan Çalışkan: Model
Nuran Çokçalışkan: Oryantal
Burak Kaptan
Müzeyyen Karakan: Oyuncu
Murat Can Şirin
Yağmur Uçkun
Atilla Aydın
Ozan Kılıç
Esra Yoldaş Balcı
Semavi Siverek
Mehmet Tosmur
Halime Göçmen
Ercan Siverek
Yılmaz Burak Bozkurt
