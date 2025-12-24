  • İSTANBUL
Türkiye güne operasyonla uyandı: Ünlü isimlerin aralarında bulunduğu çok sayıda gözaltı var

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türkiye güne operasyonla uyandı: Ünlü isimlerin aralarında bulunduğu çok sayıda gözaltı var

İstanbul merkezli dört ilde düzenlenen yeni uyuşturucu operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, "Uyuşturucu madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ve "fuhşa teşvik ve aracılık etme" suçlarından 22 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Muğla, Adana ve Antalya'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan evlerde yapılan aramalarda kokain, esrar ve uyuşturucu içmekte kullanılan aparatlar ele geçirildi.

 

Diğer şüphelilerden birinin cezaevinde bulunduğu tespit edildi.

Ezgi Fındık hakkında karar

Ayrıca şüpheli sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Bugün yapılan uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda gözaltına alınan isimler arasında FLO ayakkabı yönetim kurulu üyesi Mahmut Uğur Ziylan da yer aldı.

 

İşte gözaltına alınanların listesi

Hamdi Burak Beşer: İş insanı

Erdi Çetin

Uğur Can Peker

Melisa Şahin

İhsan Aygün

Melissa Fidan Çalışkan: Model

 

Nuran Çokçalışkan: Oryantal

Burak Kaptan

Müzeyyen Karakan: Oyuncu

Murat Can Şirin

Yağmur Uçkun

Atilla Aydın

 

Ozan Kılıç

Esra Yoldaş Balcı

Semavi Siverek

Mehmet Tosmur

Halime Göçmen

Ercan Siverek

Yılmaz Burak Bozkurt

