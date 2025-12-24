  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

CHP 5816 üzerinden “sansür” istiyor

"Işıltılı" Hayatların Ardındaki Karanlık Dosya! Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı

Moskova’da stratejik zirve: "Yeni Suriye" Rusya ile masada!

DMM'den 'Türk gemisi vuruldu' haberlerine yalanlama: Eski görüntüleri 'yeni' diye servis ettiler

TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan önemli açıklamalar

Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı! Sadettin Saran: Hayatım boyanca hiç kullanmadım

Komşu cinayetinde kan donduran detaylar: Kocası bıçaklarken, karısı ısırmış!

Ankara’da düşen jetin enkazı 3 kilometrekarelik alana dağıldı

Kirli çarklar dijital dünyada: Epstein’in karanlık arşivi "Jmail" ile halka açıldı!

İBB iştiraki Ağaç A.Ş.’de astronomik maaşlar dönüyor! Nerede yandaş orada ballı maaş
Gündem Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas heyetiyle görüştü
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas heyetiyle görüştü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas heyetiyle görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye başkanlığındaki Hamas heyetiyle Ankara’da bir araya geldi. Görüşmede özellikle Gazze barış planının ikinci aşamasına geçilmesi süreciyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Hamas heyetiyle görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bugün Ankara’da gerçekleşen görüşmede Gazze’deki güncel durum kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Görüşmede özellikle Gazze barış planının ikinci aşamasına geçilmesi süreciyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

TÜRKİYE’NİN KARARLILIĞI YİNELENDİ

TRT Haber’e göre Bakan Fidan, Türkiye’nin Filistinlilerin haklarını uluslararası tüm platformlarda en güçlü şekilde savunmaya devam ettiğini vurguladı. Gazze’de yaşanan insani dramın hafifletilmesi amacıyla Türkiye’nin sürdürdüğü barınma ve insani yardım çalışmalarına ilişkin heyete bilgi veren Fidan, Türkiye’nin bölgedeki yaraların sarılması konusundaki kararlılığını yineledi.

İSRAİL BARIŞ PLANINI BALTALAMAYA ÇALIŞIYOR

Görüşmede Hamas heyeti, ateşkes süreci için üzerlerine düşen tüm koşulları yerine getirdiklerini ifade etti. Buna karşın İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını sürdürdüğüne dikkat çeken heyet, bu tutumun barış planının ikinci aşamasına geçilmesini baltalamaya yönelik bir strateji olduğunu belirtti.

Gazze’ye giren insani yardımların yetersizliğine değinen Hamas yetkilileri, bölgeye girişine izin verilen tırların yüzde 60’ının ticari mal taşıdığını, bunun da halkın temel ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğunu aktardı. Heyet, özellikle ilaç, temel gıda, barınma malzemesi ve yakıt tedariki konusunda yaşanan ciddi eksikliklerin acilen giderilmesi gerektiğini kaydetti.

FİLİSTİNLİ GRUPLAR ARASINDAKİ UZLAŞI SÜRECİ

Görüşmenin bir diğer önemli gündem maddesi ise Filistinli gruplar arasındaki uzlaşı süreci oldu. Filistin iç siyasetindeki gelişmelerin yanı sıra Batı Şeria’daki durumun da ele alındığı görüşmede, İsrail’in Batı Şeria’daki uygulamalarının "kabul edilemez" olduğu vurgulandı.

Hakan Fidan ‘Sabrımız tükeniyor’ dedi, SDG-Şam görüşmeleri hızlandı
Hakan Fidan ‘Sabrımız tükeniyor’ dedi, SDG-Şam görüşmeleri hızlandı

Gündem

Hakan Fidan ‘Sabrımız tükeniyor’ dedi, SDG-Şam görüşmeleri hızlandı

Hakan Fidan tüm dünyaya ilan etti: Kırmızı çizgimizdir
Hakan Fidan tüm dünyaya ilan etti: Kırmızı çizgimizdir

Gündem

Hakan Fidan tüm dünyaya ilan etti: Kırmızı çizgimizdir

Satılık trollerin 'Hakan Fidan'ı Suriye'de konuşturmadılar' yalanı patladı! Bakın gerçek ne imiş
Satılık trollerin 'Hakan Fidan'ı Suriye'de konuşturmadılar' yalanı patladı! Bakın gerçek ne imiş

Gündem

Satılık trollerin 'Hakan Fidan'ı Suriye'de konuşturmadılar' yalanı patladı! Bakın gerçek ne imiş

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23