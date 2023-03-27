Gümrükte operasyon: Kaçak ürünler şok etti

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonda 6 milyon 30 bin Türk Lirası değerinde beyan edilmeyen veya olması gerekenden farklı şekilde beyan edilerek yasa dışı yollardan ülkeye getirilmeye çalışılan kaçak eşya ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak eşyaların arasında bulunan dinleme cihazı ve kulaklığı, gizli kamera, takip cihazı gibi casusluk araç gereçleri görevlileri şoke etti.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Operasyon Şubesi tarafından gerçekleştirilen analizlerde, İstanbul’da faaliyet gösteren ithalatçı bir firma adına işlem gören 8 adet konteynerin kaçakçılık yönünden riskli olduğu değerlendirildi. Bunun üzerine Ankara’dan özel olarak görevlendirilen operasyon ekibi harekete geçti ve İstanbul’da görevli Gümrük Muhafaza ekipleriyle koordineli şekilde limana intikal edildi.

8 konteyner kaçak eşya!

Gümrük tescil işlemlerin gerçekleştiği Haydarpaşa Gümrük Sahasına ulaşılmasının ardından şüpheli görülen 8 konteyner ekiplerce tespit edilerek detaylı bir şekilde kontrolden geçirildi. Konteynerde bulunan eşyalar peyderpey incelenerek eşyaların nitelik, cins, sayı, ağırlık yönünden tespit ve ölçümleri yapıldı. İncelemeler sonucunda beyan harici ve farklı beyan edilen çok sayıda ve farklı türde eşyanın bulunduğu saptandı.

Söz konusu eşyaların arasında sayısı toplamda 90 bini bulan elektrikli aydınlatma cihazı, tıraş makinesi, oyuncak, termos, akü şarj aleti, uzatma kablosu, akım korumalı priz, kamera muhafazası, dinleme cihazı ve kulaklığı, gizli kamera, takip cihazı, hoparlör aksamı, multimedya, prejektör ve led modül lamba bulunduğu tespit edildi.

Eşya arasında çok sayıda beyan harici dinleme cihazı, gizli kamera vb. gizli takip cihazları ele geçirildi. Ekiplerce ele geçirilen kaçak eşyaya el konulurken, yapılan hesaplamalarda eşyanın değerinin 6 milyon 30 bin Türk Lirası olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

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