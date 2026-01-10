Gümrüklerde dev operasyon: İstanbul ve Gürbulak'ta zehir tacirlerine darbe

Türkiye’nin sınırlarını zehir tacirlerine kapatan Gümrük Muhafaza ekipleri, 2026 yılına büyük bir operasyonel başarıyla girdi. Gelen istihbaratları titizlikle değerlendiren ekipler, İstanbul ve Ağrı’daki Gürbulak Gümrük Kapısı’nda iki ayrı sevkiyatı takibe aldı.

Risk analizi ve teknik takip sonucunda durdurulan araçlarda yapılan detaylı aramalarda, Türkiye’ye sokulmak istenen dev miktardaki uyuşturucu madde ele geçirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, operasyonun uyuşturucuyla mücadelede son dönemlerin en büyük başarılarından biri olduğu vurgulandı.

Ticaret Bakanlığı'ndan aynı zamanda “Gümrükler Muhafaza ekiplerince İstanbul ve Gürbulak’ta, 1 milyar 945 milyon TL değerinde uyuşturucu madde yakalandı.” bilgisi verildi.

ZEHİR SEVKİYATINA GEÇİT YOK

İstanbul'un lojistik hatları ve doğu sınırının en kritik noktalarından biri olan Gürbulak’ta gerçekleştirilen yakalamalar, şebekelerin finansal gücüne de büyük bir balta vurdu. Piyasa değeri tam 1 milyar 945 milyon TL olarak hesaplanan zehir maddesinin ele geçirilmesiyle, binlerce gencin zehirlenmesinin önüne geçilmiş oldu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, sınır kapılarındaki denetimlerin en üst seviyeye çıkarıldığı bildirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürüttükleri risk analizi ve hedefleme çalışmalarıyla zehir tacirlerine göz açtırmadı.

Bu çerçevede, İstanbul Havalimanı'nda yürütülen çalışmalarda, Meksika'dan gelerek Avustralya'ya transit olarak gönderilmek istenen bir hava kargo gönderisi şüpheli bulundu. Narkotik dedektör köpeklerinin de katıldığı detaylı kontrolde, gönderi içerisinde 443 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Ekiplerin ikinci operasyon adresi ise Gürbulak Gümrük Kapısı oldu. İran'dan Türkiye'ye giriş yapan bir tır, riskli olarak değerlendirilerek x-ray taramasına sevk edildi. Taramada tespit edilen şüpheli yoğunluklar üzerine yapılan detaylı aramada; 63 kilogram sıvı metamfetamin, 33 kilogram esrar ve 25 kilogram afyon sakızı olmak üzere toplam 121 kilogram uyuşturucu maddeye el konuldu.

Gerçekleştirilen iki başarılı operasyon sonucunda, toplamda piyasa değeri yaklaşık 1 milyar 945 milyon Türk Lirası olan 564 kilogram uyuşturucu maddenin yurda girişine ve yurt dışına sevkine engel olundu.

Açıklamada, terörizmin finansmanı ve kara paranın aklanmasının önlenmesi hedefiyle, uluslararası suç örgütlerinin en önemli finans kaynaklarından olan uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelenin 2026 yılında da kararlılıkla ve aralıksız sürdürüleceği vurgulandı.