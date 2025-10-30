Gümrük kapılarında nefes kesen operasyon! Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi

  • İSTANBUL
Son Haberler

Gebze'de acı bilançonun son perdesi: Baba Levent Bilir de hayatını kaybetti

ABD Başkanı Trump: 'Vergilerin düşürülmesi karşılığında 350 milyar dolar verecekler'

Kadını yerden yere çarptı! Tayland’da kadın döven İsrailliye meydan dayağı

İmamoğlu casusluk soruşturmasında ifşa oldu: İş adamı Murat Ülker'e şantajlı tuzak!

Bayrağı yere düşürmeyen temizlik işçisinden 1 maaş ikramiyeye duygulandıran cevap: Bayrak bana yeter!

Bahçeli'den Erdoğan'a jest! Anlamı büyük

Almanya ile yeni dönem başlıyor: Merz Türkiye’de…

Çocuklar teşhirci mi yapılsaydı? Sapıklığın adresi CHP

Az daha bütün sokak yanıyordu! Kız istemeye gelip apartmanı yaktılar: 8 kişi hastanelik oldu

Suriye'den takdir toplayan karar! Kosova'yı resmen tanıdı
Ticaret Bakanlığı, Kapıkule ve İpsala Gümrük Kapılarında Gümrükler Muhafaza ekiplerince peş peşe iki büyük operasyon yapıldığını duyurdu. Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 319 milyon 844 bin lira olan 525 kilogram esrar ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Kapıkule ve İpsala Gümrük Kapılarında gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, toplam değeri yaklaşık 319 milyon 844 bin Türk Lirası olan, 525 kilogram esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edirne ve İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, narkotik suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda, Kapıkule ve İpsala Gümrük Kapılarına gelen tır cinsi iki araç şüpheli bulunarak takibe alındı.

Gerçekleştirilen detaylı aramada, narkotik dedektör köpeklerinin de kullanıldığı kontroller neticesinde, araçların gizli bölmelerinde esrar cinsi uyuşturucu madde bulundu.

Yürütülen operasyonlarla ilgili soruşturma, Edirne ve İpsala Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde devam ediyor.

