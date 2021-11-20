Gül'ün danışmanı Ahmet Sever, meğer viski severmiş

Habertürk yazarı Oray Eğin, gazetecilerle ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Gazetecilerin pahalı viski içme gecesine katılanların isimlerini tek tek yazan Eğin, Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı olduğu dönemde başdanışmanlığını yapan Ahmet Sever'in de viski severler arasında yer aldığını belirtti.

Eğin, Ukrayna Katolik Üniversitesi’nden UNESCO'ya, Avrupa Birliği’nden Norveç Büyükelçiliği’ne kadar ‘işbirliği yaptıkları kurumlar’ bitmeyen düşük liberallerin kurduğu P24 adlı fonlu platformun Asmalımescit’te "Kıraathane" diye bir merkezin yer aldığını açıkladı. Eğin, “O merkezin altına bir de cafe açıp işletmesini de P24’ün kurucusu Hasan Cemal’in eşi Ayşe Sözeri Cemal’e vermişlerdi. Medyada liyakat değil klan mantığıyla birbirlerini koruyan bu güruh ana akımın dışına itilince de eski alışkanlıklarından vazgeçmedi.” diye yazdı. Eğin,“Çiftin kızlarının Cihangir’de erkek arkadaşıyla sanat galerisi açtığını okuyorum. Tabii ki ‘Upper Cihangir’ haberlerini yayan Tuğrul Eryılmaz’dan.” diye vurguladı.

Abdullah Gül'ün danışmanı da orada

Ertuğrul Özkök’ten sonra Eryılmaz’a sataşıp “Upper Cihangir” geyiği yapmanın da tadı kalmadığını belirten Eğin, “Konuklardan bir kısmı aynı apartmanda dairesi bulunan Hadi Uluengin’in evinde “pahalı viski” içmeye gitmişler. Kitapları okunmayan yazar Gönül Kıvılcım, bir aralar Erol Köse’nin desteğiyle “Meçhul Şarkıcı” olarak piyasaya çıkan müzisyen Erhan Güleryüz, yıllarca Hürriyet’e Brüksel’den bildiren Zeynel Lüle, bir başka Brüksel kökenli Ahmet Sever viski severler arasındaymış.” ifadelerini kullandı.

Konuklardan birinin ise Mehmet Y. Yılmaz olduğunu açıklayan Eğin, “Epey bir zaman önce Cihangir’den taşınan Murathan Mungan’ın dediği gibi “Türkiye’de her şey olabilirsiniz, ama rezil olamazsınız.” Rezil olmadığınız gibi evinizde pahalı viski daveti verdiğinizde makul isimler bile tereddüt etmeden, bu kirlilik bize bulaşır mı diye tereddüt etmeden misafir olurlar.” diye yazdı. Viski partisini sıradan sıradan bir arkadaş buluşması olarak kabul etmekte zorlandığını belirten Eğin, “Daha evvel Hasan Cemal’in doğum günü partisine katılanların listesini gördüğümde de her şey bu kadar kolay unutuldu, geçmişe sünger çekildi mi diye aklımdan geçmişti.” diye belirtti.



