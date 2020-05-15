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Gültak, şiir ve resim yarışmasının birincilerine ödüllerini verdi

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ’23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ dolayısıyla, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen şiir ve resim dalındaki yarışmalarda dereceye giren çocuklara hediyelerini verdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 16:09:17 -
Gültak, şiir ve resim yarışmasının birincilerine ödüllerini verdi

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ’23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ dolayısıyla, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen şiir ve resim dalındaki yarışmalarda dereceye giren çocuklara hediyelerini verdi.


Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün, ’23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ dolayısıyla organize ettiği şiir ve resim yarışmaları sonuçlandı. Yoğun ilgi gören yarışmanın şiir dalında Necibe Cemre Oyan birinci, Osman Çalış ikinci, Ela Nur Akın da üçüncülüğü kazandı. Resim dalındaki yarışmada ise Yusuf Üzümcü birinci, Semiha Ada Tabay ikinci, Fatma Sude Işık da üçüncü oldu. Akdeniz Belediyesi tarafından iki dalda düzenlenen yarışmada, birincilere tablet bilgisayar, ikincilere bisiklet, üçüncülere de saat hediye edildi.


Minikler, ödüllerini Başkan Gültak’ın elinden aldılar


Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, yarışmanın şiir dalında birincisi olan 8 yaşındaki Necibe Cemre Oyan’ı, Kazanlı’da bulunan evinde, resim dalında birinciliği kazanan 9 yaşındaki Yusuf Üzümcü’yü de Menteş Mahallesi’ndeki evinde ziyaret ederek kazandıkları tabletlerini verdi. Hediyeler karşısında çok mutlu olup sevinen çocuklar teşekkürlerini dile getirdi. Başkan Gültak, yarışmada birinci olan minikleri tebrik edip onlarla ve aileleriyle bir süre sohbet etti.

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