Gülmeyin! İBB, UITP toplantısını böyle duyurdu: Dünyanın toplu taşıma politikaları İstanbul’da şekilleniyor!

Gelmeyen otobüsler, metrobüsler ve metro ile saç baş yolduran, CHP beceriksizliği yüzünden dünyanın en kalabalık trafiğine sahip şehrine dönüşen İstanbul’da düzenlenecek toplantıya ilişkin açıklamada bulunan Metro İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özgür Soy, UITP ve sektör otoriteleriyle kurulan güçlü bağlar sonucu İstanbul’un “kent içi hareketlilik ve küresel toplu taşıma politikaları ve stratejik yönelimleri belirlemede bir merkez haline geldiğini” ileri sürdü.

İBB SON BEŞ YILDA 65 KİLOMETRE METRO YAPMIŞ!

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin, “Günlük yaklaşık 20 milyon motorlu araç ve 12 milyonun üzerinde toplu taşıma yolculuğunun yapıldığı megakent İstanbul, yaklaşık 380 km’lik raylı sistem ağı, 52 km’lik metrobüs hattı, sayısı 5.000’i aşan otobüs filosu ve deniz hatları ile kapsamlı ve akıllı bir ulaşım ağına sahiptir. İstanbul’da toplu ulaşım hizmet kalitesinin ve erişilebilirliğinin en yüksek, entegrasyonun ise en etkin ve verimli şekilde yönetilmesi için çalışmaya devam ediyor, bu hedefle yeni yatırımları yürütüyor ve planlıyoruz. Son beş yılda, yerel bütçemiz ve finansman kabiliyetimizle kentsel metro sistemini 65 km'den fazla artırmayı başardık” diyerek bir kez daha Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği metro projelerini İBB hanesine yazdırdı.

6 KASIM'A KADAR 3 OTURUM YAPILACAK

Toplu taşımacılık sektörünün dünyadaki en büyük kuruluşu Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP), İstanbul’da bugün başlayan toplantılar dizisiyle dünyanın ulaşım stratejilerini tartışacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve Türkiye’nin en büyük kent içi raylı sistem işletmecisi İBB iştiraki Metro İstanbul’un ev sahipliğinde, Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) toplantılar dizisi bugün İstanbul’da başladı. 6 Kasım'a kadar sürecek buluşmalarda, farklı ulaşım modlarını temsil eden üyeler, küresel toplu taşıma politikaları ve stratejik yönelimleri üç ayrı oturumda değerlendirecek. 4 Kasım'da UITP çatısı altında ilk kez düzenlenecek Paylaşımlı Hareketlilik Bölümü toplantısında; paylaşımlı ve talep üzerine mobilite hizmetleri ile otonom mobilite alanlarında faaliyet gösteren paydaşlar bir araya geliyor. Dünya toplu taşımacılığında 2026 yılı stratejilerini belirleyecek UITP Yönetim Kurulu toplantısı yine 4 Kasım’da, UITP Politikalar Kurulu toplantısı ise 5-6 Kasım’da düzenlenecek.