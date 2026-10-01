Güllü'nün kızı Gülter suçlamaları kabul etmedi: "Ben arkam dönükken annem düştü"

Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter ilk kez hakim karşısına çıktı ve hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Gülter, annesinin düştüğü sırada sırtının dönük olduğunu söyledi. "Ben arkam dönükken annem düştü. Bir şey temas ettiğini görmedim, eğer onu görseydim tutmaya çalışırdım" dedi.

Kamuoyunda "Güllü" adıyla tanınan Gül Tut, 26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Savunmasında yaklaşık 10 aydır zor bir süreç geçirdiğini anlatan Gülter, "Her şeyim paylaşılıyor. Bundan çok rahatsızım" diye konuştu.

Bakıcı görüşmesi, yemek siparişi ve açılan şarap

Olay günü Sultan Nur Ulu ile dışarı çıktıklarını, yeni çocuk için bakıcı aradıklarını aktaran Gülter, annesinin daha sonra bakıcı bulduğunu söylediğini belirtti. Merkezde bakıcıyla görüşmelerinin ardından Sultan ile Yalova'daki evlerine döndüklerini anlattı.

Evde annesiyle günlük yaptıkları şeyleri konuştuklarını söyledi. Dışarı çıkmak istediğini, annesinin ise bunu istemediğini dile getirdi. Yemek siparişi verip film izlemeye başladıklarını anlatan Gülter, "Şarap açtı annem" dedi.

Bir süre sonra telefonuyla başka bir odaya geçtiğini, annesinin de buna tepki gösterdiğini aktaran sanık, "Telefonla konuşuyorsun, bölüyorsun filmi diye kızdı. Gırgır şamata yaptık, eğleniyorduk" ifadelerini kullandı.

Ardından Sultan Nur Ulu ile odalarına geçtiklerini, saçını açıp oynamaya devam ettiklerini söyleyen Gülter, bu sırada Kervan Eminoğlu ve "Çiğdem abla" ile telefonda konuştuğunu anlattı.

"Olay günü annem alkol aldı"

Annesinin odaya girdiğini ve kendileriyle oynadığını belirten Gülter, düşüş anını şöyle anlattı: "Annem içeri girdiğinde oynuyorduk. Bizimle de oynadı. Daha sonra sırtım dönükken 'ban' diye ses duydum. Arkama baktım annem düşmüştü. Sultan'a 'koş' dedim, birlikte indik."

Olay gecesi annesinin alkol aldığını da ifade eden sanık, "Olay günü annem alkol aldı. Zeminde odamızda herhangi bir ıslaklık hissetmedim" dedi. Gülter, olay sırasında Sultan Nur Ulu'nun aynaya baktığını da söyledi.

Eminoğlu'na attığı mesajlar ve baskı iddiası

Savunmasında Kervan Eminoğlu ile ilişkisine değinen Gülter, 2024 yılından beri ilişkilerinin bulunduğunu, annesiyle en ufak tartışması olduğunda dahi Eminoğlu'na mesaj attığını söyledi. Gönderdiği bazı mesajlarla ilgili olarak "Mesajları bir anlık sinirle attım. Dilimizin kemiği yoktu" dedi.

Hakkındaki suçlamaların yanı sıra aleyhindeki beyanları da kabul etmediğini belirten Gülter, Sultan Nur Ulu'nun kendisi hakkında baskı altında beyanda bulunduğunu öne sürdü: "Sultan'ı baskı altındaydı, o yüzden bu beyanda bulunmuştur. Ben de karakolda çok baskı gördüm."

Güllü davasının Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşması, tarafların beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.