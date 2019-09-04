Son dönemlerde televizyon ekranlarında ve gazetelerde yazılarıyla gündeme gelen Gülfem Saydan Sanver kimdir, mesleği nedir?

Gülfem Saydan Sanver kimdir?

Fevziye Mektepleri Vakfı Özel Işık Lisesinden mezun olmuştur.

Ardından Marmara Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde eğitimi sürdürmüştür.

4 sene Citibank N.A’da Risk Yönetimi Bölümünde müdür yardımcılığı görevini üstlenen Gülfem Saydan Sanver daha sonra Sorbonne Üniversitesinde Paris’te Yüksek Lisans yapmıştır. Yine aynı üniversitede doktora tezinde siyasal partilerin genel seçim kampanyalarında uyguladıkları seçim stratejilerini araştırmıştır.

Siyasal iletişim konusunda yurt dışındaki gelişmeleri yakından takip eden, Uluslararası Siyaset Psikolojisi Birliği (ISSP) ve Avrupa Siyasi Danışmanlar Derneği (EAPC) üyelikleri bulunan Gülfem Saydan Sanver T24 gibi çeşitli haber sitelerine de köşe yazıları yazmaya devam etmektedir.

Selim Sanver ile evli olup İşadamı Haluk Sanver ve eşi Ebru Sanver çiftinin gelinidir.

Babası Orhan Saydan’dır. Annesi Suna Saydan’dır. Anne tarafından aslen Mersin’lidir. Ancak baba tarafından aslen nereli olduğu, doğum tarihi ve doğum yeri gibi bilgilerine ulaşılamamıştır.