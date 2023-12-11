Güle güle Sacha Boey! İngiliz ekibi Süper Lig tarihine geçecek bonservisi ödemeye hazır!

Fatih Terim’in Galatasaray’a kazandırdığı Fransız yıldız Sacha Boey’de korkulan transfer haberi İngiltere’den geldi. Sarı kırmızılı takımın yükselen değeri Sacha Boey için taraftarları endişelendiren bir gelişme yaşandı. Fatih Terim’in son hediyesi olan başarılı oyuncu Süper Lig rekorunu kırarak ayrılmaya hazırlanıyor.

FATİH TERİM’İN SON HEDİYESİ SACHA BOEY REKOR KIRARAK GİDİYOR

Galatasaray’ın son 2 sezondur performansıyla kendisine hayran bırakan oyuncusu Sacha Boey için flaş bir gelişme yaşandı. Fatih Terim’in takıma kattığı Fransız yıldız taraftarları üzmeye hazırlanıyor. Bu satış aynı zamanda Süper Lig için tarihi bir rekor olacak.

Galatasaray’da dönemin teknik direktörü Fatih Terim’in 2021 Temmuz ayında keşfederek 1.1 milyon euroya takıma kazandırdığı Sacha Boey, gösterdiği performansla herkesi kendine hayran bırakmıştı. Ancak oyuncu yaşadığı sakatlık sonrası 4 ay kadar sahalardan kaldı ve bu dönemde Fatih Terim görevinden istifa etti.

"BU ADAM FUTBOLCU DEĞİL"

Sacha Boey’in dönüşünde takımın başına Dominic Torrent getirildi ve Fransız oyuncunun, Torrent ile yıldızı bir türlü barışmadı. Oyuncuyu sık sık yedek bırakmaya başlayan Katalan teknik adam, takımdan ayrılırken de yeni gelecek hocaya Boey hakkında şok bir rapor vermişti. “Güvenilmez biri” ve “Futbolcu değil” şeklinde rapor sunulduğu iddia edildi.

Takımın başına geçen Okan Buruk, bu rapor doğrultusunda Sacha Boey’i kampa götürmemiş ve yeni transfer Dubois ile Omar Elabdellaoui’ye öncelik vermişti. Ancak bu iki oyuncunun sakatlığı sonrası lige Sacha Boey ile başlamak zorunda kaldı ve Fransız oyuncunun fırtına gibi sezona giriş yapmasıyla tüm taşlar yerinden oynadı.

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Antalyaspor maçında formayı sırtına geçiren 2000 doğumlu Sacha Boey, o gün bugündür inanılmaz bir istikrarla oynamaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon ligde sadece 3 maç kaçıran Boey, bu sezon oynanan tüm resmi maçlarda 90 dakika sahada kalarak müthiş bir seri yakaladı. Şampiyonlar Ligi’nde de dikkatleri üzerine çeken Boey için taraftarın korktuğu başına geldi.

TOTTENHAM REKOR BONSERVİSLE ALMAYA GELİYOR

İngiltere’nin Tottenham kulübü, Sacha Boey için resmen devreye girmeye hazırlanıyor. İngiliz basınının duyurduğu habere göre Tottenham, devre arasında Fransız yıldızı transfer etmek için teklif yapacak. Galatasaray’ın 25 milyon euro bonservis değeri belirlediği 23 yaşındaki oyuncu için Tottenham bu parayı vermeye sıcak bakıyor.

CENK TOSUN'UN REKORUNU KIRACAK

2018 yılında yine devre arası transfer sezonunda Everton, Beşiktaş’ın parlayan yıldızı Cenk Tosun’u 22.5 milyon euro ödeyerek transfer etmişti. Bu transfer, Süper Lig tarihinin en yüksek transfer geliri olarak tarihe geçmişti. Şayet Sacha Boey 25 milyon euroya takımdan ayrılırsa, bu transfer yeni rekor olarak kayıtlara geçecek.

Fatih Terim’in Fransa liginden keşfederek takıma 1 milyon 150 bin euroya kazandırdığı Sacha Boey değerini 25 kat arttırarak takımdan ayrılabilir. Oyuncunun sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.