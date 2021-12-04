Güldal Akşit cenaze namazı nerede kılınacak? Güldal Akşit nereye defnedilecek?

Turizm ve Devlet eski bakanlarından Güldal Akşit, bir süredir tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'nde 61 yaşında hayatını kaybetti. Akşit, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanvekilliğinin yanı sıra 12 Haziran 2011 tarihine kadar kurucu başkan olarak TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü.

Güldal Akşit cenaze neden öldü hastalığı neydi?

Ankara Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, İbni Sina Hastanesi'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Akşit'in 8 Kasım'dan itibaren hastanede tedavi gördüğünü söyledi.

Hastaneye yatışının yapıldığı gün Akşit'in yoğun bakım servisine alındığını belirten Ünüvar, "10 Kasım'da entübe edildi. Bugün saat 08.50'de durumu ağırlaştı, 09.35'te maalesef kaybettik. Başımız sağ olsun. Solunum yetmezliği ve çoklu organ yetmezliğinden vefat etti Sayın Bakanımız. Türkiye'ye çok hizmet etmiş, devletimize milletimize hizmet etmişti. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Güldal Akşit cenaze namazı nerede kılınacak?

Güldal Akşit'in ailesinin onayı ile cenaze törenine ilişkin bilgi veren Ünüvar, “Bugün 4 Aralık Cumartesi Günü saat 12.00'de TBMM'de bir tören yapılacak. Daha sonra öğlen namazına müteakip Kocatepe Camii'sinden cenaze namazı kılınacak. Sayın Bakanımızı Karşıyaka Mezarlığı'ndan ebediyete uğurlayacağız."

Güldal Akşit kimdir?

1960 yılında Malatya'da doğan Akşit, Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest avukat olarak çalışma hayatına başlayan Akşit, 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti’nin kurucu üyeleri arasında yer aldı. AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı görevini 2006'dan itibaren yürüten Güldal Akşit, 8 Temmuz 2011- 14 Ekim 2014 tarihleri arasında AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı görevinde bulundu. 22. ve 23. Dönem İstanbul Milletvekili olan Akşit, 58. hükümette Turizm Bakanı, 59. hükümette önce Turizm Bakanı, sonra Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı.

22. ve 23. Dönem İstanbul Milletvekili olan Akşit, 58. hükümette Turizm Bakanı, 59. hükümette önce Turizm Bakanı, sonra Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı. Güldal Akşit, 8 Temmuz 2011- 14 Ekim 2014 tarihleri arasında AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı görevinde bulundu.