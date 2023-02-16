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Gündem Gülben Ergen’e afetzedelere yardım şoku! En yakın arkadaşı paylaştı
Gündem

Gülben Ergen’e afetzedelere yardım şoku! En yakın arkadaşı paylaştı

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından kanalların yaptığı ortak yayında pek çok ünlü isim vardı. Kıvanç Tatlıtuğ, Acun Ilıcalı, Hülya Avşar gibi birçok ismin yer almasından sonra Gülben Ergen’in orada olmaması en yakın arkadaşını rahatsız etti.

Yeniakit Publisher
2023-02-16 10:42:00 -
Gülben Ergen’e afetzedelere yardım şoku! En yakın arkadaşı paylaştı

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından 10 ilimizde yıkım gerçekleşti. Binlerce insanın ölümü ve onlarca yaralının olduğu deprem sonrası Türkiye Tek Yürek Kampanyası yapıldı.

Kıvanç Tatlıtuğ, Acun Ilıcalı, Hülya Avşar, Serenay Sarıkaya, Murat Yıldırım gibi ünlü isimlerin olduğu ortak yayında Gülben Ergen yoktu. Günlerdir afet bölgesine dair yardımlara destek olan Ergen hakkında yakın dostu bir sitemde bulundu.

Gülşah Saraçoğlu paylaşımında "Bu ülkeye 43 anaokulu açmış, bizzat Maraş'a Antep'e günlerce yardıma gitmiş Gülben Ergen bu önemli gecede neden ekranda yok diye düşünen bir tek ben miyim?" dedi.

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Yorumlar

Gültekin

Ekran görüntüsünden çok kalbi görüntü önemlidir, bunu da hanım efendi yaptığını düşünüyoruz.

vatandaş

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