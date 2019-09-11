0553 313 94 23

Gülaçar’dan mevsimlik işçilere müjde!

AK Parti MKYK Üyesi ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde (YYÜ) çalışan 101 işçinin çalışma vizesinin uzatıldığını söyledi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 10:12
Gülaçar’dan mevsimlik işçilere müjde!

AK Parti MKYK Üyesi ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde (YYÜ) çalışan 101 işçinin çalışma vizesinin uzatıldığını söyledi.


AK Parti MKYK Üyesi ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde çalışan ve çalışma süresi bitmek üzere olan mevsimlik işçiler ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüşmeler gerçekleştirerek sosyal medya hesapları üzerinden mevsimlik işçilere müjdeyi verdi. Türkiye’de 20 bin ila 25 bin arası mevsimlik işçi bulunmakta. Mevsimlik işçiler kadrolu işçiler gibi süresiz çalışmamakla beraber 696 sayılı KHK’dan önce yalnızca 5 ay 29 gün çalışabilirken, KHK sonrası bu süre 9 ay 29 güne kadar çıkarılabiliyor. Öncelikle işçinin çalıştığı kurumun talebi ardından ise Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın onayı gerekiyor. Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde sözleşmelerinin bitmesine kısa bir süre kala işçilerden gelen yoğun talepler üzerine Hazine ve Maliye Bakanı ile görüşen Gülaçar sosyal medya hesabından; "Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptığımız görüşmeler sonucunda Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde çalışan 101 işçi kardeşimizin çalışma vize süresi uzatıldı. Bakanımız Berat Albayrak’a teşekkür ediyoruz. İşçi kardeşlerimize hayırlı olsun. İşçilerimizin sabırlı bekleyişleri, Rektörümüz Hamdullah Şevli’ye samimi gayretleri içinde ayrıca teşekkür ederim" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 10:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Küçükbaş hayvan hırsızları tutuklandı
    1. Küçükbaş hayvan hırsızları tutuklandı
    2. Konya ve Filistin arasında sanayi iş..
    3. Kış sebzeleri metabolizmayı..
    4. Karabiga Belediyesinin temizlik araç..
    5. Göçmen kaçakçılığından gözaltına..
    6. Karaca'ya "Altın Baykuş" ödülü
    7. Hiperaktivite, çocukta 6 yaş sonrası..
    8. Kepez’in çocukları sporla büyüyor
    9. Futbolcu Arda Turan 2 yıl 8 ay hapis..
    10. Makas tekniği ile 15 yıllık çocuk..
    11. Belçika’da akıl almaz uygulama!..
    12. TEPSAM’dan kurtuluş mesajı
    13. Hindistan vatandaşlıktan..
    14. Kocaeli'de servis sürücüsünü darbeden..
    15. Van Büyükşehir eylül ayı meclis..
    16. Marmaris, Türkiye Rallisi'ne hazır
    17. Kütahya’da okullarda aşure ikramı
    18. Çineliler enişteleri Guidetti ile..
    19. Dışkı nakli bağırsak hastalıklarına..
    20. Simav’da ‘Güvenlik Toplantısı’
    21. Lüks otomobillerden panel hırsızlığı..
    22. Elazığ’da 4 kilo esrar ele geçirildi,..
    23. THY'den yeni uygulama! Resmen başlatıldı
    24. ABD Irak'taki DEAŞ hedeflerini 36 ton..
    25. Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı..
    26. Mersin Belediye Başkanı Seçer'in..
    27. Eyüp Sultan Camisi’nde Kur’an-ı Kerim..
    28. Emniyet Müdürü Çevik’ten Rektör..
    29. Bu ot yılda sadece bir ay yetişiyor
    30. INERS’19 sona erdi
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim