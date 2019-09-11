Gülaçar’dan mevsimlik işçilere müjde!

AK Parti MKYK Üyesi ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde (YYÜ) çalışan 101 işçinin çalışma vizesinin uzatıldığını söyledi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde çalışan ve çalışma süresi bitmek üzere olan mevsimlik işçiler ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüşmeler gerçekleştirerek sosyal medya hesapları üzerinden mevsimlik işçilere müjdeyi verdi. Türkiye’de 20 bin ila 25 bin arası mevsimlik işçi bulunmakta. Mevsimlik işçiler kadrolu işçiler gibi süresiz çalışmamakla beraber 696 sayılı KHK’dan önce yalnızca 5 ay 29 gün çalışabilirken, KHK sonrası bu süre 9 ay 29 güne kadar çıkarılabiliyor. Öncelikle işçinin çalıştığı kurumun talebi ardından ise Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın onayı gerekiyor. Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde sözleşmelerinin bitmesine kısa bir süre kala işçilerden gelen yoğun talepler üzerine Hazine ve Maliye Bakanı ile görüşen Gülaçar sosyal medya hesabından; "Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptığımız görüşmeler sonucunda Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde çalışan 101 işçi kardeşimizin çalışma vize süresi uzatıldı. Bakanımız Berat Albayrak’a teşekkür ediyoruz. İşçi kardeşlerimize hayırlı olsun. İşçilerimizin sabırlı bekleyişleri, Rektörümüz Hamdullah Şevli’ye samimi gayretleri içinde ayrıca teşekkür ederim" dedi.