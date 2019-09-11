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Gül ve Babacan'ın partisi Davutoğlu’nunki ile neden birleşmiyor? İşte ihtimaller

Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında Abdullah Gül-Ali Babacan'ın yeni kuracağı partisinin Ahmet Davutoğlu’nun kuracağı parti ile birleşme ihtimalini değerlendirdi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 12:33
Gül ve Babacan'ın partisi Davutoğlu’nunki ile neden birleşmiyor? İşte ihtimaller

Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi, "Yeni partiler ne zaman kurulacak, Erdoğan'ın hamlesi ne olacak?" başlıklı yazısında "Abdullah Gül-Ali Babacan partisiyle Ahmet Davutoğlu'nun partisinin partisinin birleşmesi seçeneği var mı?" diye sordu.

Partilerin neden birleşemediğine ilişkin tarafların yaklaşımını aktaran Selvi, şunları kaydetti:

Davutoğlu: Neden beraber olamadığımızı bilmiyorum

Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Abdullah Gül ile neden beraber olmadığımızı bilmiyorum” demişti. Ali Babacan ise neden birlikte olmadıkları sorusuna “İlmine saygı duyduğumuz bir insan. Ailecek yakın olduğumuz ve sevdiğimiz birisi kendisi. Ancak siyasetteki önceliklerimiz, izlediğimiz yöntem ve üslup oldukça farklı. Şu anda bizim geleceğe bakmamız gerekiyor ve tam anlamıyla bir ekip çalışması yapmamız gerekiyor” diye yanıt verdi.

Gül, Davutoğlu'na kırgın mı?

Abdullah Gül'ün iki konuda Davutoğlu'na kırgın olduğu söyleniyor.

1- Gül'ün Cumhurbaşkanı, Davutoğlu'nun Dışişleri Bakanı sıfatıyla ABD'de oldukları sırada Ahmet Davutoğlu, Gülen'i ziyaret etmişti. Daha sonra ziyaret kendisine sorulduğunda da Gül'ün bilgisi dahilinde ziyaret ettiğini söylemişti. Abdullah Gül'ün bundan dolayı Davutoğlu'na kırgın olduğu söyleniyor. Burada bir saptamada bulunmak istiyorum. Hem Gül hem Davutoğlu aradaki özel kalem Gürcan Balık tarafından farklı bilgiler verilmek suretiyle aldatılmış olabilir.

2- Gül, Cumhurbaşkanlığı'ndan 28 Ağustos 2014 tarihinde indi. Ahmet Davutoğlu ise 27 Ağustos günü yapılan AK Parti kongresinde AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan seçildi. Gül'ün Putin-Medvedev modeli uygulanarak Erdoğan Cumhurbaşkanı olurken kendisinin de partinin başına geçip Başbakanlığı üstlenmek istediği biliniyordu. Ama Erdoğan buna engel oldu.

Babacan, Davutoğlu'nu neden istemiyor?

Davutoğlu konusundaki ikinci ayağı ise Ali Babacan'ın kriterleri oluşturuyor.

1- Babacan'ın yeni partiyi bir kadro hareketi olarak ortaya çıkarmak istemesi, Ahmet Davutoğlu'nun ise kadro çalışmasına yatkın bulunmaması, daha çok bireysel ve lider eksenli çalışmayı tercih etmesi,

2- Davutoğlu'nun öngörülemez, bireysel, liderlik özelliği güçlü, kişi eksenli çalışan biri olarak görülmesi,

3- Davutoğlu'nun bagajındaki Suriye sorunu ve İslamcı imajının yeni partiye taşınmak istenmemesi.

İşin özü, bir köyde tek muhtar olur. Babacan yola çıkarken iki başlı bir yapıyı tercih etmedi. Ama arkasındaki gölge lider Abdullah Gül algısını nasıl aşacak onu bilemiyorum.

Babacan cephesinde yeni parti'ye "AK Parti kotası" getirilecek

Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın yeni partiyi kurarken temel bir tercihte bulunduğu söyleniyor. Yeni partinin AK Parti'den ayrılanlar partisi ya da eski AK Partililerin partisi gibi bir imaja sahip olmasını istemedikleri ifade ediliyor. O nedenle AK Parti'den gelenlerin oranını yüzde 20'yle sınırlandırmayı düşündüğü ve eski bakanların birkaçı haricindekileri ise vitrine yerleştirilmeyeceği ifade ediliyor.

Kasım ve aralık ayında yeni partiler yola çıkacak, su akacak, yatağını bulacak.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 12:33
  1. Abdulkadir Selvi
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  4. Abdullah Gül
  5. Ahmet Davutoğlu
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YORUM YAZ

  • Gül'ü isteyen kim? Gül uzak olsun!Gül'ü isteyen kim? Gül uzak olsun!14 dk önce
    Millet, Kasım da erken seçim istiyor. Millet burnundan soluyor! AKP %8'lere düştü. İkinci turda Davutoğlu tamamdır. Yarış İmamoğlu ile Davutoğlu arasında geçecek. Erken seçim kararı alınmazsa CHP yükselişi devam ediyor. CHP % 50 bandına doğru çıkacak. Şuanda gözlemlediğimiz %45 civarında. Herkes CHP'yi konuşuyor. Davutoğlu'dan ümidini kesmiş durumda. Kuracaksa biran önce kursun, Erken Seçim istesin deniyor. O kurmayınca çaresizlikten CHP'ye yöneliyor. Milletin sabredecek gücü kalmadı. Aktrollere bakmayın! Onlar AKP'nin dağılışını ve tükenişini gördükçe saldırganlaşıyor. Bu onların çaresizliğinden kaynaklanıyor.Kasıma Erken seçim kararı nezaman alınacak?

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