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Ekonomi

Gül üreticisine korona darbesi

Adana’da gül üreticiliği yapan Tahir Tayboğa, korona virüs nedeniyle 80 bin liralık ürünün serada kaldığını, kredi öteleme ya da kredi çekmek için gittiği özel bankaların da kendisine yardımcı olmadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 10:06:01 -
Gül üreticisine korona darbesi

Adana’da gül üreticiliği yapan Tahir Tayboğa, korona virüs nedeniyle 80 bin liralık ürünün serada kaldığını, kredi öteleme ya da kredi çekmek için gittiği özel bankaların da kendisine yardımcı olmadığını söyledi.


15 yıldır gül üreticiliği yapan Tayboğa, korona yüzünden işlerin 2 aydır bıçak gibi kesildiğini belirterek, "50 bin liralık kömür yaktık ama şehir çıkışları yasak olduğu için mallar elimizde kaldı. Burada 3 dönüm üzerinde 80 bin liralık ürünüm çıkmıştı. Diğer ürün de 1 ay sonra çıkacak. Ama böyle giderse o da elimizde kalacak" dedi.


Tayboğa, diğer illere satış yapamadığı için fiyatı çok düşürdüklerini, kendilerine 25 liraya mal olan gül demetini, esnafın 2-3 liraya almaya çalıştığını kaydetti.


Bu dönemde kendilerine mutlaka destek verilmesi gerektiğini anlatan Tayboğa şöyle devam etti:


"Kredi kartlarının ertelenmesi gerekiyor. Onun için de özel bankaya gidiyoruz faiz istiyor ne yapacağımızı bilmiyoruz. En büyük sıkıntımız özel bankalar. ’Senin limitlerin dolu olduğu için kredi veremiyoruz’ diyorlar. Zaten gittiğimiz zaman sıra bulamıyoruz, bir muhatap yok. Müşteri hizmetlerine bağlanmaya çalışıyoruz ama 40 dakika hatta bekletiyor onlarla da iletişim kuramıyoruz."


Tayboğa, bundan 1 ay sonra çıkacak güllerinin de serada çürümemesi için çare arıyor.

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